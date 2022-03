Oscar 2022: así se preparan las conductoras para la ceremonia

La nonagésima cuarta edición de los Oscar se encuentra a la vuelta de la esquina y, a medida que pasan los días, las expectativas aumentan a pasos agigantados. No tanto de parte de la audiencia, sino de los organizadores, quienes tienen una reputación que salvar. A lo largo de los últimos años, las premiaciones de La Academia sufrieron fuertes críticas de parte del público y, en el evento del 2021, registraron el récord más bajo de rating de toda la historia de los galardones. Por eso, este 2022 planearon grandes sorpresas y convocaron a Wanda Sykes , Amy Schumer y Regina Hall -tres aclamadas humoristas- para que logren sacar adelante la velada. A días de la gran noche, las tres conductoras revelaron cómo se sienten al respecto.

Este año, los Oscar enfrentan un gran desafío: volver a ser relevantes. Con ese fin, decidieron hacer algunos cambios en cuanto a la organización. De esta manera, llegaron a la conclusión de que era necesario volver a convocar conductores, figura que no aparecía en la ceremonia desde el 2018. Para esta desafiante tarea, llamaron a Sykes ,Schumer y Hall, quienes serán las encargadas de dar la bienvenida a la audiencia y de llevarla a lo largo de cada categoría.

La tarea no es nada fácil y tienen mucho por perder debido a que, una mala conducción en un evento tan masivo podría ser un duro golpe para sus carreras. Sin embargo, las tres están más que capacitadas para enfrentar el desafío y, sumado a esto, están muy emocionadas de hacerlo. En diálogo con LA NACION, Amy Schumer reveló que tuvo algunas dudas pero que logró sortearlas rápidamente. “Nunca tuve una audiencia tan grande ¡Y por eso moría por hacerlo!”, expresó.

Amy Schumer se prepara para conducir los premios de la Academia Grosby Group

Y continuó: “Ya me habían pedido que conduzca entregas de premios, pero hubo algo que sucedió con la pandemia, algo que pasó en este momento que me generó ganas de actuar y trabajar en mi rutina, en conectar todos mis chistes con los de Wanda [Sykes] y Regina [Hall]. Pero al principio pensé: ‘¿Debería hacer esto?’ y le pregunté a mi esposo y dijimos ‘¡Adelante!’. Había que hacerlo, divertirse, así que veremos cómo sale, es un escenario enorme, pero tengo muchas ganas, estoy muy entusiasmada”.

Regina Hall es parte del trío de conductoras de los Oscar 2022 Jordan Strauss - Invision

Durante una entrevista con el New York Times, Wanda Sykes y Regina Hall expresaron lo mismo que su compañera. Todas saben que no será nada fácil, pero están felices de poder llevarlo a cabo en conjunto. “Si hubiesen venido a mí y me hubiesen dicho ‘¿Querés ser la conductora de los Oscar vos sola?’, habría dicho que no, absolutamente no. ¿Por qué querría hacer eso? Me gusta mi vida. Pero con las dos, estoy deseando que llegue”, manifestó Sykes.

En cuanto a la rutina que prepararon, las tres detallaron que abrirán la noche en conjunto pero, a medida que transcurra la velada, se dividirán. Aunque no quisieron revelar quién hará los famosos cruces con las celebridades que se encuentren entre la audiencia o quien estará a cargo de algún sketch musical paródico, si afirmaron que habrá un segmento especial en honor al conflicto en Ucrania. Sin embargo, estuvieron de acuerdo en que su plan es “mantenerlo en movimiento”.

Wanda Sykes conducirá los Oscar 2022 Netflix

Además de la conducción de Wanda Sykes , Amy Schumer y Regina Hall, la ceremonia que tendrá lugar el domingo 27 de marzo, contará con la presencia grandes estrellas como presentadoras. Entre ellas están Lady Gaga, Elliot Page, Kevin Costner y John Travolta. Asimismo, habrá shows musicales de parte de Beyoncé, Sebastián Yatra, Billie Eilish y el elenco de la película de Disney, Encanto.