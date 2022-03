Premios Oscar 2022: todo lo que tenés que saber de la gran fiesta de Hollywood

Los galardones más importantes de la industria cinematográfica estadounidense, los codiciados premios Oscar, llevarán a cabo su ceremonia número 94 el domingo 27 de marzo, a partir de las 21.

Los nominados fueron anunciados el 8 de febrero por la actriz Tracee Ellis Ross (Black-ish) y el actor, cantante y autor Leslie Jordan (Will & Grace), y las películas que aspiran a llevarse más estatuillas son El poder del perro (12 candidaturas) y Duna (10), seguidas de cerca por Amor sin barreras y Belfast (ambas con 7).

Los diez films que componen la categoría de mejor película incluyen a esas cuatro obras, a las que se suman Licorice Pizza, Rey Richard, CODA (que triunfó en los SAG, el premio del Sindicato de Actores, al llevarse el galardón al mejor cast), No miren arriba, Drive My Car, y El callejón de las almas perdidas.

El imponente teatro Dolby donde se realizará la ceremonia

Los realizadores que disputan este año el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood son Jane Campion por El poder del perro, Kenneth Brannagh por Belfast, Steven Spielberg por Amor sin barreras, Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, y Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car, la aclamada película japonesa basada en un cuento de Haruki Murakami que también compite en las categorías de guion adaptado y film internacional, además de integrar la lista de los 10 mejores largometrajes de 2021, según el criterio de la Academia. Este último film, el único que permanece inédito en la Argentina, se verá en la sala Lugones del Teatro San Martín a partir del jueves 17 y en la plataforma MUBI, el 1° de abril.

La Academia apuesta por una ceremonia dividida en dos segmentos

En cuanto a las categorías actorales, la categoría mejor actriz está integrada por Olivia Colman (La hija oscura), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Jessica Chastain (Los ojos de Tammy Faye), Kristen Stewart (Spencer), y Penélope Cruz (Madres paralelas). Por otro lado, los actores que aspiran al galardón son Will Smith (Rey Richard), Benedict Cumberbatch (El poder del perro), Andrew Garfield (tick, tick... Boom!), Denzel Washington (La tragedia de Macbeth), y Javier Bardem (Being the Ricardos).

Tres anfitrionas, varios requisitos y una gran polémica

Regina Hall, Wanda Sykes, y Amy Schumer presentarán los Oscar

Dos semanas después del anuncio de los nominados, la Academia comenzó a brindar precisiones sobre los pormenores de la ceremonia. Si bien en un comienzo se creía que la misma iba a realizarse sin anfitrión, como ocurrió con la pálida entrega del año pasado, finalmente se comunicó que tres mujeres iban a oficiar de hosts. Las elegidas fueron Amy Schumer, Wanda Sykes, y Regina Hall, quienes tienen vasta experiencia en la comedia. Se trata de la primera vez en la historia de la Academia en la que un trío femenino tendrá la compleja tarea de conducir.

En cuanto a los requisitos para ingresar al mítico Dolby Theatre de Los Ángeles en contexto de pandemia, la Academia informó que para disfrutar de la ceremonia todos los invitados y acompañantes deberán presentar certificado de vacunación y contar con dos hisopados negativos. Asimismo, los presentadores deberán someterse a “pruebas rigurosas”, aunque no se les pedirá que muestren prueba de vacunación.

La decisión de la Academia se tomó en función a los protocolos de seguridad con respecto a los estándares de regreso al trabajo establecidos por el condado de Los Ángeles, como comunicó uno de sus representantes al anunciar las medidas sanitarias. Por otro lado, la utilización del barbijo dependerá de la ubicación de los invitados. Los nominados y sus acompañantes se sentarán en las áreas de orquesta y parterre del Teatro Dolby y no se les exigirá tapabocas, pero sí deberán asegurarse de mantener una distancia prudencial.

Luego de anunciar que a través de las redes sociales podía votarse “la película favorita de los fans” y el “Oscar Cheer Moment” - el equivalente a una secuencia que haya impactado a la audiencia-, la Academia comunicó una medida que no estuvo exenta de polémica: ocho de las 23 categorías no se anunciarán en vivo sino que se otorgarán en una breve ceremonia previa, con el objetivo de que la cadena de transmisión de los premios, ABC, aumente los números de audiencia que vienen en baja desde hace años.

Entre las categorías cuyos ganadores se revelarán en el primer tramo de la entrega se encuentran las de música original, maquillaje y peinado, y edición, ésta última crucial de cara al galardón a mejor película.

La medida fue repudiada, y el realizador Guillermo del Toro se pronunció al respecto. “Este no es el año para perderse de escuchar en vivo los nombres de todos los ganadores. Es el año para que todos cantemos y lo hagamos en vivo”, expresó el director de El callejón de las almas perdidas. De esta forma, la ceremonia durará un total de cuatro horas, porque en los 60 minutos previos al inicio de la transmisión en vivo se anunciarán y entregarán los ocho premios que quedaron relegados. TNT emitirá en vivo la ceremonia para nuestro país, desde las 21, así como su preshow oficial (a partir de las 19.30), en dos versiones, doblado al español (en TNT) y en inglés, sin subtítulos (TNT Series).

Según afirmó el presidente de la Academia, David Rubin, y la CEO de la entidad, Dawn Hudson, el objetivo es lograr que los ocho anuncios se realicen con el teatro lleno y frente a las cámaras. En diálogo con el sitio Deadline, expresaron que trabajaron para que cada ganador tenga un tiempo similar al de las ediciones previas para brindar su discurso de aceptación sin premura. Más tarde, cuando la ceremonia en vivo esté en marcha, dichos discursos se transmitirán editados.

Zoe Kravitz, una de las primeras presentadoras confirmadas, que se encuentra en pleno éxito con The Batman TOLGA AKMEN - AFP

Los primeros presentadores confirmados. En sus redes sociales, la Academia anunció que Kevin Costner, Zoë Kravitz, Lady Gaga, Rosie Perez, Chris Rock, y Yuh-Jung Youn (ganadora en 2021 del Oscar a mejor actriz de reparto por Minari) formarán parte de la ceremonia al anunciar algunas de las categorías. A continuación, los nominados.

Mejor película

El poder del perro

Duna

Belfast

Amor sin barreras

Licorice Pizza

Rey Richard

CODA

No miren arriba

Drive My Car

El callejón de las almas perdidas

Mejor dirección

Steven Spielberg (Charles Sykes/Invision/AP) Charles Sykes - Invision

Jane Campion - El poder del perro

Kenneth Brannagh - Belfast

Steven Spielberg - Amor sin barreras

Paul Thomas Anderson - Licorice Pizza

Ryusuke Hamaguchi - Drive My Car

Mejor actriz

Jessica Chastain en The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman - La hija oscura

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Jessica Chastain - Los ojos de Tammy Faye

Kristen Stewart - Spencer

Penélope Cruz - Madres paralelas

Mejor actor

Will Smith en Rey Richard

Will Smith - Rey Richard

Benedict Cumberbatch - El poder del perro

Andrew Garfield - tick, tick... Boom!

Denzel Washington - La tragedia de Macbeth

Javier Bardem - Being the Ricardos

Mejor actriz de reparto

Ariana DeBose en Amor sin barreras Photo by Niko Tavernise

Ariana DeBose - Amor sin barreras

Kirsten Dunst - El poder del perro

Aunjanue Ellis - Rey Richard

Jessie Buckley - La hija oscura

Judi Dench - Belfast

Mejor actor de reparto

Troy Kotsur en CODA (Apple TV+ vía AP)

Kodi Smit-McPhee- El poder del perro

Troy Kotsur - CODA

Ciarán Hinds - Belfast

Jesse Plemons - El poder del perro

J.K. Simmons - Being the Ricardos

Mejor guion adaptado

Duna

El poder del perro

La hija oscura

CODA

Drive My Car

Mejor guion original

Belfast Universal Films

Licorice Pizza

Belfast

Rey Richard

No miren arriba

The Worst Person in the World

Mejor fotografía

La tragedia de Macbeth Archivo

Duna

El poder del perro

La tragedia de Macbeth

El callejón de las almas perdidas

Amor sin barreras

Mejor vestuario

Cruella Gentileza Disney +

Cruella

Duna

Amor sin barreras

El callejón de las almas perdidas

Cyrano

Mejor edición

Tick, Tick... Boom! Macall Polay/NETFLIX

Duna

El poder del perro

No miren arriba

Rey Richard

tick, tick... Boom!

Mejor maquillaje y peinado

La casa Gucci (MGM vía AP)

Los ojos de Tammy Faye

Duna

Cruella

La casa Gucci

Coming to America

Mejor diseño de producción

El callejón de las almas perdidas Kerry Hayes

Duna

El callejón de las almas perdidas

Amor sin barreras

La tragedia de Macbeth

El poder del perro

Mejor banda sonora

Madres paralelas Archivo

Duna

El poder del perro

No miren arriba

Encanto

Madres paralelas

Mejor canción

Billie Eilish - No Time To Die

“No Time To Die” - Sin tiempo para morir

“Dos oruguitas” - Encanto

“Be Alive” - Rey Richard

“Down to Joy” - Belfast

“Somehow You Do” - Four Good Days

Mejor sonido

Sin tiempo para morir

Duna

Belfast

Amor sin barreras

Sin tiempo para morir

El poder del perro

Mejores efectos visuales

Spider-Man: Sin camino a casa Matt Kennedy

Duna

Spider-Man: Sin camino a casa

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

Sin tiempo para morir

Free Guy: tomando el control

Mejor película animada

Encanto Disney

Encanto

Luca

La Familia Mitchell vs. las máquinas

Flee

Raya y el último dragón

Mejor documental

Summer of Soul (Star +)

Summer of Soul

Flee

Writing with Fire

Ascension

Attica

Mejor película internacional

Drive My Car DRIVE MY CAR

Drive My Car - Japón

The Worst Person in the World - Noruega, Francia, Dinamarca, Suecia

Flee - Estados Unidos, Dinamarca, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega

Fue la mano de Dios - Italia

Lunana: A Yak in the Classroom - Bután

Mejor cortometraje

The Long Goodbye

Ala Kachuu – Take and Run

On My Mind

Please Hold

The Dress

Mejor cortometraje animado

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Mejor cortometraje documental

Three Songs for Benazir

The Queen of Basketball

When We Were Bullies

Audible

Lead me Home