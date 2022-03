Oscar 2022: cinco imperdibles películas nominadas para ver en plataformas de streaming

La familia Mitchell vs las máquinas. Con la cercanía de la entrega de los premios Oscar que se realizará el domingo y transmitirá TNT, muchos intentarán ponerse al día con las películas que no llegaron a ver en las salas y ya están en las plataformas de streaming o, como sucede en los últimos años, con aquellos films que se estrenaron directamente allí. Ese es el caso de La familia Mitchell vs las máquinas, nominada a mejor película de animación.

Mientras que los expertos debaten las posibilidades de triunfo en las llamadas categorías principales, si se quiere disfrutar verdaderamente de las nominadas uno de las mejores opciones es ver o rever este film animado que imagina el modo en que una familia común puede transformarse en una pieza clave en la batalla cuando estalla la rebelión de las máquinas.

Contada desde el punto de vista de la hija mayor de los Mitchell, Katie, la aventura producida por los talentosos Christopher Miller y Phil Lord, combina el humor más sagaz con la emoción derivada de los lazos familiares retratados con una sensibilidad notable y una belleza plástica que impulsa cada cuadro del film . Una experiencia imperdible aun si, como parece, no consigue su merecido Oscar.

La familia Mitchell vs las máquinas está disponible en Netflix.

Nina Simone en uno de los momentos más destacados del documental

Summer of Soul. Un archivo fílmico único y oculto durante décadas que retrató un evento cultural que hasta quienes lo presenciaron dudaron de que realmente hubiese ocurrido. Este film documental, el líder de su categoría en los Oscar, recupera las muchas horas de imágenes tomadas en 1969 durante lo que fue el Festival Cultural de Harlem, un encuentro musical llevado a cabo durante seis fines de semana de verano en un parque del barrio neoyorquino.

Promocionado como el “Woodstock negro”, el encuentro reunió a los músicos negros más destacados e influyentes de la época, pero a diferencia de su famoso par, su importancia fue ignorada por los medios al punto que prácticamente fue borrado de la memoria colectiva. En manos del músico y productor Ahmir “Questlove” Thompson, líder de la reconocida banda The Roots, el material se transformó en un fabuloso recorrido por la música de artistas como Stevie Wonder, Nina Simone, los incomparables Sly & The Family Stone, entre muchos otros, además de un manifiesto político sobre la persistencia de las diferencias raciales y la discriminación que llegan hasta nuestros días .

Summer of Soul está disponible en Star+.

La mano de Dios, de Paolo Sorrentino Gianni Fiorito - Netflix

Fue la mano de Dios. Una carta de amor al cine, a la familia, al pasado y, sí, también a Diego Maradona. El film de Paolo Sorrentino, nominado en la categoría de mejor película internacional, retrata parte de la historia del director transcurrida en Nápoles y se centra especialmente en el tiempo del final de su adolescencia, cuando la llegada de un tal Maradona revolucionó a la ciudad del sur de Italia.

"Fue la mano de Dios" - Tráiler Oficial

La mirada entre idealizada y real de aquellos años, las alegrías y las tragedias y la ansiedad del futuro por venir, construyen un relato tan bello, divertido y desgarrador como uno de esos partidos entre el Nápoles y el Milán en los que la magia del Diez lograba torcer la historia .

Fue la mano de Dios está disponible en Netflix.

Robin Robin, belleza y humor en la categoría de cortometraje animado. Netflix

Robin Robin. Con una ceremonia de entrega que suele superar las tres horas de duración, hasta el espectador más interesado en los premios Oscar, necesitará de un descanso de la gala. Usualmente, esas pequeñas pausas ocurren cuando llega el turno de entregar los galardones a los cortometrajes. Este año, los productores de la fiesta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood decidieron que, para acortar la transmisión y mantener el interés del público, algunas categorías no formarían parte de la ceremonia en vivo. Entre ellas, quedaron afuera todos los cortometrajes: documental, con actores y de animación.

Un polémico recorte que no refleja la calidad de los films nominados en esos rubros. Entre ellos se destaca Robin, Robin, un corto animado y musical británico que en poco más de media hora logra la hazaña de divertir, conmover y fascinar gracias a una prodigiosa animación y un relato simple y efectivo . El film, que cuenta con las voces de Gillian Anderson y Richard E. Grant, narra la historia de Robin, un petirrojo criado por ratones que descubre su lugar en el mundo gracias a una acumuladora urraca (Grant) y a una gata (Anderson) tan seductora como letal.

Robin, Robin está disponible en Netflix.

Audible, contendiente en la categoría de cortometraje documental Netflix

Audible. Si todo sale como parece, el domingo la gran ganadora de la noche de los Oscar será Coda, la película que cuenta la historia de Ruby Rossi, la hija adolescente y oyente de una familia integrada por mamá, papá y hermano mayor sordos. Y si, como indicó toda la temporada de premios, el film japonés Drive My Car (disponible en Mubi desde el 1° de abril), se queda con el galardón a mejor película internacional, serán dos las películas más celebradas en incluir a personas no oyentes en sus tramas de ficción.

Pero en los Oscar 2022, por casualidad o no, un tercer film representa a esa comunidad. Se trata del cortometraje Audible que sigue las experiencias de Amaree y sus amigos a punto de graduarse de la secundaria, que integran el equipo de fútbol americano de su escuela para chicos sordos. A veces jubilosos y a veces angustiados por la muerte de uno de sus pares y lo que les deparará el futuro, el film demuestra que, como todos, los jóvenes protagonistas solo quieren sentirse menos solos.