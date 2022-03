Ariana DeBose, la actriz que nadie conocía y que ahora es la gran favorita para hacer historia en el Oscar

Ariana DeBose es una de las actrices del momento. La intérprete que se puso en el piel de Anita en Amor sin barreras, de Steven Spielberg, llega este domingo a la ceremonia de la Academia de Hollywood como una de las grandes favoritas en la categoría mejor actriz de reparto.

Ese reconocimiento marcaría un hito en la historia de los Premios Oscar, ya que DeBose sería la primera actriz afrolatina en ganar la preciada estatuilla. De lograrlo, además, lo haría exactamente 60 años después de que la puertorriqueña Rita Moreno se alzara con la estatuilla por el mismo papel en la película original de 1961 .

DeBose, cuyas raíces afro-puertorriqueñas vienen de parte de su padre, ha ganado casi todos premios clave de esta temproada, como el SAG, del gremio de actores, y el BAFTA del cine británico. “Trato de mantener los pies en el suelo y el corazón en el cielo”, dijo DeBose en una entrevista reciente vía Zoom desde su casa en Nueva York a la agencia AP. Y sumó: “Esta es una experiencia extraordinaria. Es singular. Es imposible de describir y no podré describirla hasta mucho después de que haya pasado. Estoy tratando de seguir siendo un ser humano”.

Ariana DeBose como Anita, en Amor sin barreras Photo by Niko Tavernise

En un año en el que muchos latinos fueron nominados después de que apenas hubo alguno en 2021, DeBose, que es afrolatina y gay, también habló sobre diversidad y lo feliz que se siente de representar a las comunidades a las que pertenece . “Estoy muy agradecida. No voy a decir que no es un momento emocionante, ¡siento todas las emociones! [Esta película] Me ha dado la oportunidad de que me vean como ser humano, de que me vean como artista y de representar a todas las comunidades a las que pertenezco de una manera en la que espero que ayude a que la conversación siga avanzando”.

Más latinos camino al Oscar

DeBose es sólo una de múltiples artistas latinos e iberoamericanos que figuran entre los candidatos para la 94ta entrega anual de los Premios de la Academia que se celebrarán en el Teatro Dolby.

La lista incluye a Guillermo del Toro por El callejón de las almas perdidas, film que dirigió y coprodujo y que compite por el honor a la mejor película; así como a los actores españoles: Penélope Cruz y Javier Bardem por sus papeles protagónicos en Madres paralelas y Being the Ricardos, respectivamente.

Guillermo del Toro vuelve a ser candidato al Oscar como mejor director, premio que ya se llevó en 2019 por La forma del agua Steve Granitz - WireImage

Lin-Manuel Miranda podría alcanzar el codiciado estatus EGOT, acrónimo con el que se conoce a quienes han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, por la canción “Dos oruguitas” de Encanto. Y Germaine Franco podría pasar a ser la primera mujer latina en alzarse con el premio a la mejor música original por su partitura para la misma película.

Con Amor sin barreras, Steven Spielberg se dio la oportunidad de corregir la historia en cierto modo con su versión. Muchos puertorriqueños en la película original eran actores blancos maquillados de morenos y, aunque se la considera un clásico, la película de 1961 ha sido criticada por retratar a los latinos de una manera estereotipada.

Esta vez con un elenco ampliamente latino, el film mostró talentos como la actriz de origen colombiano Rachel Zegler, quien sin experiencia previa superó a miles de aspirantes para el papel de María (y que acaba de lograr que la inviten a la ceremonia).

Además de DeBose, la película recibió otras seis nominaciones al Oscar, incluyendo mejor película, dirección, fotografía, diseño de vestuario, diseño de producción y sonido.

En tanto, Encanto, la película de Disney que sigue a Mirabel Madrigal, una adolescente con la frustración de ser la única integrante de su familia sin poderes mágicos, también recibió algunas nominaciones interesantes. El elenco, liderado por la actriz argentina-estadounidense Stephanie Beatriz, incluye a Diane Guerrero, John Leguizamo, Wilmer Valderrama y Angie Cepeda.

Es la primera película de Walt Disney Animation Studios codirigida por una mujer latina, Charise Castro Smith, y cuenta con canciones originales de Lin-Manuel Miranda. No solo eso, sino que la canción “Dos oruguitas”, en la voz de Sebastián Yatra (que la interpretará en vivo en la ceremonia), es la primera canción en español nominada a un Oscar desde “Al otro lado del río”, la canción de Jorge Drexler para Diarios de motocicleta que se terminó llevando la estatuilla.

Fuente: AP.