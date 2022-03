Oscar 2022: Beyoncé, Billie Eilish y Sebastián Yatra cantarán en vivo en la ceremonia del domingo 27

Los premios Oscar 2022 no solo ofrecerán de nuevo un teatro lleno de invitados, desfile de estrellas por la alfombra roja y una ceremonia como las que conocimos antes de la pandemia, sino que también brindarán un show con muchos momentos musicales.

La Academia de Hollywood confirmó en las últimas horas que en la entrega de premios de este domingo 27 estarán presentes, entre otros, Billie Eilish, Beyoncé, Reba McIntire y Sebastián Yatra, encargados de cantar en vivo cuatro de los cinco temas nominados este año a mejor canción original.

A ellos se les sumará un supergrupo integrado por músicos de diferentes estilos, ensamblados bajo la conducción de Adam Blackstone, que será este año el director musical del Oscar. Junto a esa “all-star band” integrada por nombres que vienen del jazz (el pianista Robert Glasper), del rock (el baterista de Blink-182 Travis Barker) y de la música latina (la percusionista Sheila E.), también estarán el DJ D-Nice y el grupo vocal The Samples.

La mayor expectativa está puesta en las canciones nominadas, con nombres de altísimo perfil y enorme convocatoria para oficiar de presentadores. Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell presentarán por ejemplo la canción que compusieron para Sin tiempo para morir, la más reciente película de James Bond, que hoy aparece como favorita en los pronósticos para llevarse el premio.

La presencia de Beyoncé promete más de una sorpresa. El anuncio oficial solo indica que se sumará a la ceremonia, pero no dice nada en relación a los fuertes trascendidos que circularon desde comienzos de la semana y adelantan que no cantará “Be Alive” desde el escenario del Teatro Dolby, sino desde un complejo de canchas de tenis ubicado en Compton (a 34 kilómetros de distancia de Hollywood), lugar en el que se rodaron algunas escenas clave de Rey Richard, una familia ganadora, película a la que pertenece esa canción.

Los rumores también indican que Will Smith, protagonista de esa película, favorito para ganar el premio al mejor actor y también cantante, podría participar de ese momento musical. Los dos no tendrían demasiados problemas en trasladarse desde Compton hasta la sede de la ceremonia y solo se perderían los 45 minutos del viaje en auto entre ambos puntos.

Yatra será el protagonista del momento de la canción en español. El colombiano es la voz de “Dos oruguitas”, el tema nominado este año al Oscar por la película Encanto que interpretará en la ceremonia. Pero podría no ser el único, ya que varios medios confiables de Hollywood anticipan que en ese segmento también podría escucharse “No se habla de Bruno”, otra de las composiciones escritas para la película por Lin-Manuel Miranda, que de a poco se convirtió en un éxito que trascendió a la propia película. Si lo que busca la Academia es mejorar el rating de la transmisión televisiva, no puede dejarla de lado.

Le tocará en tanto a la reconocida estrella de la música country Reba McEntire llevar al Oscar “Somehow You Do”, nominada como canción original este año por la película Four Good Days, inédita en la Argentina y protagonizada por Glenn Close y Mila Kunis. El tema fue escrito por Diane Warren, que lleva acumuladas desde 1988 13 nominaciones al Oscar sin un solo triunfo. Su nombre aparece entre los nominados en seis de los últimos siete años.

La única de las cinco canciones candidatas al premio que no será interpretada en vivo es “Down to Joy”, de la película Belfast, escrita y cantada por el gran Van Morrison. La Academia confirmó la ausencia del tema en el show del próximo domingo debido a que Morrison se encuentra de gira por Europa. A algunos memoriosos les llamó la atención este anuncio, porque en el pasado la Academia nunca había sido tan estricta como hasta ahora en dejar afuera a una canción cuyo intérprete no puede estar presente en la ceremonia durante ese momento.

Muchos recordaron de inmediato que en 1974 no fue Barbra Streisand sino Peggy Lee quien cantó “Nuestros años felices”, la canción ganadora del Oscar ese año. Y ese año tampoco estuvo en esa ceremonia Paul McCartney para interpretar en vivo “Live and Let Die”, de la película homónima de 007, reemplazado en el escenario por la rubia Connie Stevens. Curiosísima decisión.

Otros se preguntaron, en tanto, por qué Morrison fue dejado de lado con el antecedente de Bob Dylan, que en marzo de 2001, en la ceremonia número 73 de la historia del premio, apareció junto a su grupo en la ceremonia para cantar “Things Have Changed”, finalmente ganadora ese año por la película Fin de semana de locos. Dylan no estaba esa noche en Los Ángeles, sino que lo hizo vía satélite desde Sidney, en medio de una gira por Australia.

"Down to Joy", de la película Belfast, fue escrita por Van Morrison, quien no será parte de la ceremonia Archivo

Con Morrison pasa este año lo mismo, pero en España: tiene prevista su próxima actuación para el martes 29, en Madrid. ¿Será acaso que el irlandés es uno de los artistas más activos desde el principio de la pandemia en su postura anti-restricciones y cuarentenas dispuestas por los distintos gobiernos para evitar contagios de Covid y la Academia quiere evitar algún pronunciamiento que considera inconveniente?

Nadie lo sabe. Por lo pronto, la única certeza en cuanto a la música del show del Oscar 2022 es la diversidad de géneros, tendencias, estilos e idiomas. La convocatoria a Adam Blackstone como director musical es una opción que afirma el predicamento de las expresiones más actuales del sonido afroamericano en los grandes acontecimientos de la industria del entretenimiento. Blackstone fue el responsable musical del show del entretiempo en la reciente final del Super Bowl, dominado por el hip hop. Allí estuvieron Dr. Dre, 50 Cent, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Eminem y Mary J. Blige. Además fue el productor y responsable musical del momento musical de apertura del Oscar 2017, con Justin Timberlake interpretando “Can’t Stop the Feeling”, tema de la película animada Trolls.

Será también una noche marcada por cierto disgusto de la industria musical con la Academia de Hollywood tras la inclusión de la categoría de mejor banda sonora entre los ocho rubros marginados de la ceremonia principal transmitida por TV. Tras confirmarse que el ganador de este año a la mejor composición musical será anunciado aparte, en esa suerte de segmento separado que comenzará una hora antes del show principal, cuatro de los cinco nominados no estuvieron en el tradicional almuerzo con el que la Academia agasaja cada año a los candidatos. La única presente fue la compositora, arregladora, directora de orquesta y percusionista Germaine Franco, la primera latina de la historia que aspira a este premio por su labor en la película Encanto.