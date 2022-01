Otra baja en 100 argentinos dicen: Fede Bal tiene Covid y no podrá reemplazar a Darío Barassi la semana que viene

Federico Bal se preparaba para reemplazar a Darío Barassi en 100 argentinos dicen (eltrece), sin embargo, comenzó a experimentar síntomas relacionados al Covid-19 y decidió hacerse el hisopado, cuyo resultado dio positivo. La producción del programa informó a LA NACION que el actor grabará su participación en 15 días, luego de Nazarena Di Serio y Flor Jazmín Peña.

El domingo por la noche, el hijo de Carmen Barbieri reveló a través de videos que subió a sus Stories de Instagram que se contagió coronavirus tras regresar de Mar del Plata para grabar el programa que conduce Barassi, ya que entre vacaciones y trabajo el presentador se ausentará durante el mes de enero y febrero.

Federico Bal confirmó que tiene Coronavirus

“Volví de Mar del Plata sintiéndome un poco raro de la garganta. Un poco de voz nasal”, fueron las palabras con las que el artista comenzó su posteo. “Me hice un hisopado y tengo Covid”, anunció.

Y continuó: “Iba mañana a reemplazar unas semanas a Darío Barassi en 100 argentinos dicen -él está de vacaciones- y por precaución sentí que lo mejor era que la producción me mande alguien que me pueda hisopar. Me hisoparon, me dio positivo”.

“Tengo un poco de voz nasal, un poco de tos, como si fuera un resfrío”, detalló Bal sobre sus síntomas. Luego, el actor aclaró: “Yo me cuidé en la medida que pude. Vine de Mar del Plata, tuve eventos y actividades que tenía que hacer, así que seguramente me lo contagié por ahí”.

El actor viajó a Mar del Plata para tomarse unas vacaciones y asistir a algunos eventos Instagram

Por último les dejó un breve mensaje a sus dos millones de seguidores y agregó: “Cuidémonos, está muy fuerte en todos lados y muchos amigos cercanos tienen Covid. Usen barbijo y estemos bien”.

De esta manera se está viendo cómo continuar con las grabaciones del ciclo de entretenimientos, pero en principio se prevé que durante la semana que iba a grabar Bal será reemplazado por la locutora Nazarena Di Serio, quien se mostró muy agradecida en las redes sociales por la invitación.

La conductora de TN agradeció al canal y confirmó la noticia en su cuenta de Twitter Captura Twitter

“Debuto en conducción cuidándole la casa al gran Darío Barassi. Yo también quiero que vuelva así que vamos a meterle todo. Gracias a todos los que siempre están bancando y apoyándome en todo”, escribió la especialista en clima de TN en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que la semana pasada y el domingo el programa fue conducido por Dani La Chepi, que debutó por primera vez al frente de un programa de televisión luego de su paso por MasterChef Celebrity (Telefe). Pero al ser contacto estrecho de Joaquín “El Pollo” Álvarez, que también se contagió Covid, la humorista quedó aislada.

En tanto, la semana pasada grabó su participación en 100 argentinos dicen Manuela Viale, y esos programas son los que saldrán al aire esta semana. Y, después de Nazarena, que se verá la semana próxima, el itinerario tiene a Flor Jazmín Peña como el siguiente reemplazo de Barassi. Por lo que a Fede Bal le tocaría grabar recién en 15 días, momento en que ya debería tener el alta médica.

Finalmente, el último reemplazo conocido del conductor estrella del programa de entretenimientos de eltrece será Nati Jota.

Los motivos de la ausencia de Darío Barassi

El actor y conductor se alejó a fin de año del ciclo, no solamente para tomarse un pequeño descanso, sino que, además, estará trabajando en una serie para la plataforma Star+. Junto a Gastón Cocchiarale, Gabriel “Puma” Goity y Luis Brandoni, protagonizará la tira. La misma estará bajo la dirección y producción de Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Sin más cambios previstos, el exitoso conductor volverá a retomar el ciclo el 1° de marzo, luego de terminar con las grabaciones de la ficción.

Informe de Pablo Montanga.