SuperMatch cumple 30 años: la insólita historia detrás del programa de juegos que marcó a toda una generación

En la actualidad, ya sea a través de la televisión por cable, de Internet o de alguna de las múltiples plataformas de streaming, los niños y adolescentes pueden acceder a horas y horas de contenido nuevo. Si así lo desearan, podrían ver series y películas sin repetir ni una vez y, aún así, no les alcanzaría el tiempo para consumir todo el contenido que se genera día a día. Pero el mundo del entretenimiento no siempre fue así y, treinta años atrás, Telefe logró divertir a más de una generación gracias a un programa australiano ya grabado, dos conductores con mucha garra y un grupo de editores con exceso de creatividad. Todo ese combo dio como resultado SuperMatch, un ciclo recordado con nostalgia y alegría por sus fans.

SuperMatch llegó para revolucionar la televisión nacional y, lo que en un principio parecía una idea descabellada, terminó convertido en una importante fuente de entretenimiento para miles de argentinos. Todo comenzó en 1992, cuando Gustavo Yankelevich le encomendó a la productora Marcela Duarte crear un show nuevo para que los jóvenes pudieran ver durante el verano. Para esta importante misión le entregó un equipo de edición y las grabaciones de cuatro años de It’s a Knockout, una competencia de juegos australiana en donde los concursantes divididos en cuatro equipos se medían en extravagantes desafíos físicos.

La idea era tomar el material de archivo, recortarlo, volverlo a ensamblar y agregarle por encima una locución original bien argenta. La tarea no fue nada simple pero, con los pocos ingredientes que tenían a mano, lograron lo imposible y crearon un producto que se mantuvo firme en la grilla a lo largo de casi dos décadas.

Se cumplen 30 años de SuperMatch

Para muchos, el éxito se debe al inmenso carisma de quienes tuvieron que conducir el programa: Ronnie Arias y Juan Carlos “Pichuqui” Mendizábal. El primero daba sus primeros pasos en el medio y, el segundo, venía de realizar una larga lista de trabajos serios. La insólita dupla resultó ser un éxito explosivo y sus relatos de los ya de por sí ridículos desafíos elevó el producto final a otro nivel.

Ellos la pasaban genial en el proceso -según reveló Ronnie años más tarde, parecía que iban a grabar “fumados”- y eso se reflejaba en la diversión que le generaban a la audiencia.

A los dos locutores, un sinfín de humoristas y Victoria Sus, quien dio su voz a “Tracy”, le sumaron piezas originales, placas de colores y una cortina musical que, una vez que se la escuchaba, era imposible despegarla de la cabeza. Esta era, nada más y nada menos, “YMCA” de Village People, adaptada para que el estribillo repitiera el nombre del programa. Con ese rejunte de material, videos mil veces repetidos y chistes cargados de doble sentido, Telefe se anotó algunos de los picos de rating más alto a lo largo de esos veinte años.

La gente pedía más así que, desde la producción, respondían a la demanda. Recortaron una y mil veces el poco material original que tenían y lo pegaron uno con otro en un intento de descubrir nuevas combinaciones con el objetivo de darle algún sentido de novedad a las imágenes tantas veces vistas. El tiempo pasaba y SuperMatch seguía vigente. Así fue hasta el 2011, cuando fue removido de las grillas no porque la audiencia no lo sintonizara sino porque el canal se digitalizó y las viejas cintas de video no pudieron ser rescatadas.

De manera inexplicable, el show basado originalmente en un programa australiano (que al mismo tiempo era una reversión de un ciclo británico inspirado en uno francés) pasó a ser un elemento de unión para todos los argentinos quienes, incluso treinta años después de haberse emitido la última edición, lo recuerdan con cariño.