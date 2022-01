Alejandro Fantino protagonizó un extraño paso de baile que lo volvió tendencia en Twitter

Alejandro Fantino subió a sus redes sociales un video en el que se lo ve solo, con el torso desnudo y realizando una especie de danza mientras hace para las cámaras todo tipo de gestos con su rostro. Las particulares imágenes del conductor produjeron todo tipo de comentarios entre usuarios y seguidores, que convirtieron en tendencia el sábado pasado al hombre de Intratables (América).

“Afterbeach. Solo”, escribió Fantino sobre las imágenes del posteo que subió a sus historias de Instagram el fin de semana. Se lo ve, efectivamente, solo, en algún lugar donde pasa sus vacaciones. Pero lo que llama la atención de las imágenes es la actitud del conductor, que baila sin parar mientras mueve la cámara al mismo ritmo y gesticula todo el tiempo.

El extraño video de Alejandro Fantino que causó revuelo en las redes

El video tiene una música de fondo hipnótica como los movimientos del periodista, que se encuentra con un short de baño blanco y deja ver todos los tatuajes de su torso mientras se mueve sin parar. En una de las secuencias, mientras el sobreimpreso insiste en que se encuentra “alone (solo)” y de “afterbeach”, el exrelator de Boca mueve su mano en diferentes direcciones, casi como si tuviera vida propia.

Por supuesto, los seguidores de las redes sociales no dejaron pasar el particular video de Fantino y en las redes sociales el conductor se volvió tendencia. “¡Todavía no me recupero del video de Fantino!”, escribió una usuaria. “Fantino y otro efecto adverso de la tercera dosis”, bromeó otro. “Alguien que le diga a Fantino que deje de hacer el ridículo”, señaló otro.

Uno de los cuantos tuits en los que los usuarios mostraron asombro por las imágenes de Alejandro Fantino Captura / Twitter @G4briel_CC

Tampoco faltaron los memes para burlarse de los movimientos del conductor. Infaltable el del director Skinner de los Simpson, que le grita a su madre: “No, mamá, no mires el video de Fantino”. Tampoco el de algún animalito con cara horrorizada, supuestamente luego de haber mirado el posteo del conductor.

Otros seguidores con más habilidades técnicas le cambiaron la música de fondo al video para que las imágenes se vean un poco más cómicas.

El video de Alejandro Fantino no pasó desapercibido en las redes sociales Captura Twitter / @fantino

Pocos días atrás, Fantino también había estado en el ojo de la tormenta, pero esta vez mediática, pero no directamente por él, sino por la respuesta que le dio una invitada suya al programa Intratables. Fue cuando en el ciclo hablaban acerca de las familias ensambladas y el conductor recibió de una psicóloga invitada una respuesta que no esperaba.

No podían faltar los memes de Los Simpson para referirse al video de Alejandro Fantino Captura Twitter / @vaneromano

La psicóloga Alicia Crosa es la profesional que estaba en el ciclo de América cuando se trataba el tema de las familias ensambladas y recibió la siguiente pregunta de Fantino: “¿Se puede tener dos mamás?”. “No”, fue la respuesta de la experta. El conductor se rió de esa respuesta y agregó: “¡Cómo la amo!”. Entonces ella dobló la apuesta: “No, no, no, no. En la simbología de un niño, el niño tiene papá, mamá y hermanitos. Los chicos pagan las consecuencias de los desarreglos de los padres”. Y repitió: “La cultura es mamá, papá, los hermanitos”.

El perro muestra la cara de asombro que generó en muchos usuarios el video de Alejandro Fantino bailando Captura Twitter / @pipirodriguez17

Tal como ocurrió con su particular video, las redes sociales no dejaron pasar el comentario de Crosa y muchos fueron los usuarios que expresaron su descontento con la visión estandarizada de la familia que manifestó la psicóloga.