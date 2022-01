El Pollo Álvarez mostró cómo pasa el aislamiento por Covid y un descuido se robó todas las miradas

Joaquín ‘Pollo’ Álvarez dio positivo de coronavirus y tuvo que aislarse en una habitación de su casa. El conductor de Nosotros a la mañana (eltrece) hizo un vivo para su programa en el que contó cómo se manejan con su esposa Tefi Russo para mantener el distanciamiento social. Sin embargo, en pleno móvil la cámara enfocó ropa interior tirada en el piso y este descuido provocó comentarios de todo tipo de parte de sus compañeros de equipo.

El conductor confirmó en las últimas horas a través de las redes sociales que está transita la enfermedad en su casa. “Tener Covid es malísimo, ojalá que todos estemos bien. Ahora Tefi me hace las cosas más fácil porque me mima, me cocina como los dioses. Es natural en ella”, contó en el vivo que hizo con sus compañeros.

Enseguida se dispuso a mostrar el cuarto donde permanece aislado desde que fue confirmado con el virus. Ahí se pudo ver que Álvarez está a resguardo de una habitación lo suficientemente amplia, con televisor, libros y algunos objetos que lo acompañan para hacer más amenos estos días.

Parte de lo que hay en la habitación del Pollo Álvarez, donde guarda aislamiento por el Covid-19 Instagram

En las imágenes también apreció una pelota de fútbol con una cara dibujada en tela roja que simula a la famosa pelota de Tom Hanks en la película Náufrago. “Acá está Wilson, me lo armó la hija de Tefi, lo hicieron ellas dos. No le hablo. Cuando me viene a dejar cosas, Wilson le habla a la puerta”, relató con un poco de humor. En la habitación el periodista conserva un mate con su termo, un ventilador y una bandeja de madera donde su esposa le acerca la comida.

En otra toma reveló un armario con camisetas de fútbol que conserva para cuando va a la cancha a ver a Independiente y la Selección argentina. Mientras más mostraba, los panelistas del programa comenzaron a advertir cierto “despelote” en el piso de la habitación. En ese trajín, mostró que la ropa interior que usó días atrás estaba tirada en el suelo.

El Pollo Álvarez mostró dónde pasa el aislamiento por Covid y un descuido se robó todas las miradas

“Hay calzones tirados en el piso de tu cuarto”, le señalaron sus compañeros. Lejos de negarlo, el Pollo señaló: “Sí, porque Tefi cada noche me trae ropa”. Acto seguido se puso a enfocar las prendas, pese a que los periodistas desde el estudio le pedían que no mostrara la ropa interior.

Pero, sin hacerse mucho problema, él los increpó: “¿Qué quieren que haga? ¿Acaso no usan calzones los hombre?”.

Parte del desorden en la habitación del Pollo Álvarez, donde se puede ver que había ropa interior tirada en el piso Captura de TV

Después de este divertido ida y vuelta, el presentador explicó que su esposa le avisa por WhatsApp cuando le acerca la comida al dormitorio. “Si necesito algo me pongo barbijo yo y se pone barbijo ella, abre y me lo deja la puerta. Es lo máximo que podemos hacer. Con doble barbijo y con la distancia no pasa nada”, finalizó.