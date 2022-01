Guido Süller sufrió un accidente vial en la Ruta 9 y sorprendió a sus fans con una profunda reflexión

Guido Süller sufrió un accidente vial en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 47, en la madrugada de este domingo. El artista tuvo que ser asistido por personal médico y, horas después del incidente, compartió en sus redes sociales una sentida reflexión sobre la vida y la muerte.

El accidente tuvo lugar después de una cena que el famoso compartió con amigas. Mientras iba a bordo de su auto, un conductor lo impactó y se dio a la fuga, según consignó el medio A24.

Guido sufrió algunos golpes y un video que circuló por las redes sociales lo mostraba conmocionado por lo que le había ocurrido. El mediático fue asistido por personal de salud, que llegó en ambulancia hasta el lugar del incidente. Previamente, fue sometido a un test de alcoholemia.

Pocas horas después del accidente, Guido compartió una profunda reflexión en sus historias de Instagram. “Cuando te mueras, ¡nadie va a morir por ti! Así que vive lo que nadie va a vivir por ti. Seas bueno o seas malo, la gente siempre va a hablar... Deja de vivir para darle gusto a los demás ¡Vive sin remordimientos, sin culpas! ¡Tu única obligación en esta vida es ser feliz!”, rezaba el mensaje que el artista publicó en una serie de Stories que mostraban una vía de tren.

Las historias de Guido Süller luego del accidente Instagram @guido_suller

A fines del 2021, el protagonista había tenido que someterse a una operación en su ojo derecho. Tras ir a una consulta por un dolor cada vez más molesto, lo revisaron y le comunicaron que tenían que operarlo de urgencia.

“Iba a un control y encontraron que mi iris del ojo derecho, que es donde está el color, estaba enganchado a un punto y por ahí se estaba desparramando el iris y al mismo tiempo tironeaba la pupila, que es lo negro del ojo, que se abre y se cierra depende según la cantidad de luz que entra”, había comentado en diálogo con LA NACIÓN.

En aquel entonces, explicó en profundidad cómo era el proceso: “Me vaciaron literalmente el ojo, todo el humor vítreo que es la gelatina y me lo llenaron con un gas, para que no se deforme. Después, con el tiempo, el gas se va y queda relleno de humor acuoso y todo ese proceso dura como un mes”. Además, también adelantó que deberían repetir la intervención en el ojo izquierdo que estaba sufriendo el mismo problema.

Por último, también había manifestado que vivía su problema con mucha angustia: “Es una jugarreta del cerebro y de los ojos que me están haciendo vivir una pesadilla porque no sé qué es real y qué no”.