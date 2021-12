Pablo Rossi se incorpora a Radio Rivadavia

Tras confirmar que dejó Radio Mitre, el periodista Pablo Rossi firmó este viernes su contrato con radio Rivadavia AM 630, el cual lo ligará a la emisora durante todo el 2022.

Por su parte, en la búsqueda de un gran crecimiento profesional, Rossi aceptó el desafío que le propusieron las autoridades de Radio Rivadavia de conducir la primera mañana de la emisora (lunes a viernes de 6 a 9 hs).

Pablo Ignacio Rossi es periodista, nació en Córdoba y ha trabajado en gráfica, radio y televisión. La semana pasada había renunciado a Radio Mitre y previamente también había desempeñado tareas periodísticas en Cadena 3.

Rossi, que debutará el lunes 7 de febrero, habló con LA NACION luego de confirmar su incorporación a la AM de AlphaMedia. “Me voy de Mitre después de cinco años inolvidables con un agradecimiento total por la oportunidad que me dieron de crecer profesionalmente en Buenos Aires. Especialmente a Guido Valeri y Jorge Porta (directivos de la radio). Ellos depositaron su confianza en mí para conducir en muchas oportunidades el Fórmula 1 de la primera mañana cuando Marcelo Longobardi se ausentaba. Hoy esa chance me permite sentir que puedo asumir el desafío personal de mi propio espacio”, expresó el también conductor de LN+.

Con respecto a su desembarco en la AM 630, Rossi agradeció al presidente de AlphaMedia, Marcelo Figoli y a toda la conducción de Radio Rivadavia. “Realmente tienen hoy un dream team de primeras figuras en pleno crecimiento y consolidación, por lo que mi desafío será doble: armar un equipo que pueda continuar con la gran tarea de Luis Majul y, a la vez, atraer al público que me conoce de mi tarea en Mitre para sumarlo a Rivadavia”, señaló Rossi.

Y agregó: “Hoy comparto la pantalla de LN+ con muchos de mis nuevos compañeros radiales así que no dudo que me sentiré como en casa”.

Recordemos que el periodista cordobés les había comunicado el martes pasado a las autoridades de Mitre que no seguiría en la emisora en 2022. También le hizo saber su decisión de no renovar su contrato al equipo de “Volviendo a casa”, que conduce a diario de 19 a 20 junto a Laura Di Marco.

Confirmada la salida de Rossi y su llegada a Rivadavia, sigue la incógnita de quién ocupará el lugar de Longobardi, que hasta el 17 de diciembre estará a cargo de Willy Kohan y entre el 20 de diciembre y el 31 de enero, Jorge Fernández Díaz. Los candidatos que suenan hoy por hoy en los pasillos de la radio de la calle Mansilla para ocupar el espacio de 6 a 10 son Cristina Pérez y Diego Leuco, quienes ya son parte de Mitre con sus propios espacios. Rossi, por lo pronto, se despedirá el 31 de este mes de la radio.

Pablo Ignacio Rossi nació en Córdoba, el 3 de julio de 1971. Estudió en la Universidad Nacional de Córdoba y comenzó en 1994 como redactor de Página 12 Córdoba. Fue jefe de Redacción de diario El Ancasti, de Catamarca y director periodístico de Diario Puntal, de Río Cuarto (Córdoba). En 2000 se trasladó a la ciudad de Buenos Aires como responsable periodístico de Cadena 3 Argentina en la Capital Federal. Desde 2010 y durante cinco años acompañó a Mariano Grondona al frente de Hora clave. Publicó los libros “Populismo, nunca más” y “Argentilandia, crónicas parias de un régimen”.

Mientras tanto, después de un año, donde duplicó la audiencia en la primera mañana, Luis Majul renovó su vínculo con Radio Rivadavia en un nuevo horario, que se conocerá en los próximos días, ya que como informó LA NACION, Majul será hará cargo de la mañana de LN+.