Jorge Fernández Díaz conducirá “Cada Mañana verano” por Mitre

Tras la despedida de Marcelo Longobardi de su ciclo “Cada mañana”, se viven días de reuniones constantes en la AM 790, ya que los tiempos se acortan y se trabaja contrareloj para definir el futuro de esa franja.

Como había adelantado LA NACION el ultimo martes, entre las urgencias de la primera mañana se encontraba la definición de quién estará a cargo de la transición desde mediados de diciembre hasta el 1° de febrero, fecha en la que debutará el nuevo conductor o conductora en ese horario.

Finalmente, en la mañana de hoy jueves, el llamado llegó y las autoridades de Mitre respiran tranquilos por unas semanas tras el sí de Jorge Fernández Díaz para conducir Cada Mañana desde el 20 de diciembre al 31 de enero de 2022.

Fernández Díaz, quien ya es conductor de esa emisora -conduce a diario Pensándolo Bien de 20 a 22 y continuará con el ciclo junto a Miguel Wiñazki, Adriana Verón y Marcelo Birmajer- conducirá el hoy exprograma de Marcelo Longobardi de 6 a 10 de la mañana, junto a María Isabel Sánchez, Leandro Buonsante, Rolo Villar y el Dr. Alberto Cormillot -algo que ya realizó en otras oportunidades durante tres semanas en las vacaciones de Longobardi-. De esta manera el también periodista de LA NACIÓN desembarca en la primera mañana de la AM más escuchada por el verano.

Willy Kohan, quien llevó adelante con mucho profesionalismo el reemplazo, dejará el ciclo el viernes 17 de diciembre, ya que comenzará sus vacaciones, a la espera de lo que será su 2022. Así que ahora arranca la etapa más difícil de Mitre... resolver el reemplazo final de Marcelo Longobardi, algo que se conocerá en los próximos días.

Fernández Díaz, uno de los más destacados columnistas de LA NACION, participó ayer del ciclo LN +Cerca en el que se analiza junto a los suscriptores la actualidad de la Argentina, signada por la derrota legislativa del oficialismo en las urnas. Convencido de que todavía no surgió un “peronismo que encante” para vencer internamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner, consideró: “Ella a la vez que domina, los va haciendo perder las elecciones”.

Asimismo, sostuvo que en el afán de “mantener contenta” a la mandataria y de sostener la coalición, el presidente Alberto Fernández tiene un “grado de contorsión” que “lo ha hecho traicionar casi todo lo que pensaba”, y opinó que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, es “uno de los grandes mentirosos de la política argentina”. Fernández Díaz hiló cada uno de sus conceptos entre frases de sus libros planteadas por el Secretario General de Redacción de LA NACION, José del Rio, quien guió la entrevista y recibió las preguntas de los suscriptores.

Al explicar que la vicepresidenta transformó en “la cabina del peronismo” a un grupo que “en los 70 fracasó, se levantó contra [el expresidente Juan Domingo] Perón e hizo barbaridades”, Fernández Díaz comentó: “A mí me extraña que no haya nadie en el peronismo con un nuevo proyecto que diga ‘no, la izquierda peronista ya está, llego hasta acá, ahora viene otro peronismo que encante’. Ese sería el modo de vencer a Cristina Kirchner dentro del peronismo. No ha aparecido, no han tenido talento para generarlo. Cristina Kirchner sí tiene talento, pero los demás no lo tienen”.

Ese fue uno de los motivos por los que consideró que la expresidenta aún domina su fuerza política y añadió a esto que la funcionaria “tiene su identidad” y que le dio identidad a 20% de la población. “Por eso cuida tanto ese tema y lo hace muy bien, con inteligencia. Ella tiene una visión, además, de una especie de Persona de la era de Netflix, tiene toda una narración que mucha gente se siente amparada por esa religión, por esa identidad que ella encarna, por eso le resulta tan difícil moverse de eso”, explicó Fernández Díaz, que dijo que el silencio actual de la vicepresidenta “no se sabe bien qué preanuncia”.

Bajo ese análisis, entendió: “Muchas veces se dice que lo principal que Cristina Kirchner tiene en la cabeza es zafar de las causas, yo no creo. Creo que ella quiere ser reivindicada y que su figura sea mítica. Tiene galones adentro del peronismo para que lo sea. Luego de Perón fue elegida dos veces presidenta, tuvo una injerencia muy grande en la presidencia de Néstor Kirchner y fue elegida vicepresidenta”. Ahora Fernández Díaz inicia una nueva etapa con la conducción de Cada Mañana Verano. Sólo una escala más en su prolífica carrera.