Este domingo, en La Peña de Morfi, el reconocido cantautor Palito Ortega asistió al estudio de televisión de Telefe junto a Evangelina Salazar y su nieta India Ortega para rememorar algunas anécdotas de su extensa trayectoria como cantante.

En una extensa entrevista donde se tocaron varios puntos de conversación, Palito abrió el juego para analizar, en primer lugar, cómo es su relación con su familia, en especial con India, a quien se le consultó sobre qué significa para ella la figura de su abuelo.

“Es increíble. Los admiro por su historia de amor, lo que vivieron juntos. Siempre voy a los shows de mi abuelo y me fascina la gente bailando y gritando. Me siento como una más”, expresó la adolescente de 18 años, quien se animó a cantar algunos fragmentos de una canción que entonó con su guitarra Palito.

Tras continuar la nota con Leuco como intermediario, el cantante y actor miró en retrospectiva cómo se dio su carrera y al hacer memoria contó una situación que hasta el día de hoy le causa gracia. En pleno auge de su figura, Palito subrayó que las giras de los días sábado eran frenéticas y eso obligaba a idear estrategias para evitar cruzarse con el malón de gente que lo seguía en cada fecha.

“Es difícil seguir siendo uno mismo cuando hay un grupo preparado para salir a un horario determinado los sábados a la noche”, empezó Palito al mencionar cómo era la rutina del programa llamado el Club del Clan, el cual se emitió en la década del 60′ y fue furor en el país.

A pesar del éxito desmesurado, Ortega explicó que el fenómeno “no le causaba gracia” debido a la multitud que congregaban y no lo dejaban moverse con libertad. “Eran todas canciones rítmicas y a mí, en cierto punto, no me causaba gracia. No podía fingir. Y eso empezó a ser un misterio para mucha gente”, expresó.

El Club del Clan, un éxito de la década del 60'

A raíz de esta circunstancia, Palito, como un requisito fundamental, le pidió a los organizadores que le improvisen una salida por un costado del escenario para así poder seguir con el resto de los conciertos: “Cuando hacíamos shows en clubes era difícil salir por la puerta de entrada, siempre era saltar una tapia y caer a un terreno baldío. En un momento de esa gira, me hacen una seña para salir por un lado donde había una escalera. Entonces, salté y cuando caigo, siento que el cuerpo se vence y caí arrodillado”, deslizó.

Y, en esa misma línea, agregó: “Es ahí cuando siento que dos manos temblorosas me levantan y me pegan una cachetada con la frase ‘¿Por qué no te reís nunca?’”. Tras este testimonio, los presentes lanzaron una carcajada por el hilo conductor de una historia que lo marcó para el resto de su carrera, a pesar de qué él, al día de hoy, no se arrepiente de no esbozar una sonrisa a pesar de estar inmerso en un éxito musical.