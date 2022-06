Pálpito: la curiosa coincidencia de la serie que es furor en Netflix con una coalición política argentina

Pálpito es una serie colombiana que en estos momentos se encuentra en la lista de las más populares de Netflix en la Argentina y que se convirtió, a poco de su estreno, en la producción de habla no inglesa más vista en dicha plataforma. Se trata de un thriller que mezcla el entramado criminal del tráfico de órganos con el mundo de la política. En este último punto, los seguidores argentinos de la realización no pudieron dejar pasar un particular detalle: el nombre del partido político que candidatea a un personaje a la presidencia es exactamente el mismo que el de una coalición de la Argentina.

Es así como, el candidato a presidente Braulio Cárdenas, en la ficción colombiana, es la cabeza visible de un partido llamado Juntos por el Cambio. El nombre coincide con la agrupación política que en la Argentina encabeza el expresidente Mauricio Macri.

En rigor, el personaje de la serie que está más ligado a la política es uno de sus protagonistas, Zacarías Cienfuegos, que es el asesor y prácticamente el creador del candidato Cárdenas, el millonario que busca llegar a la presidencia.

A su vez, Cienfuegos, interpretado por Sebastián Martínez, lleva consigo un oscuro secreto que introduce en la ficción el delicado tema del tráfico de órganos. Sucede que su esposa, Camila, que necesitaba un trasplante de corazón, recibió el órgano de una mujer que habría muerto en circunstancias muy sospechosas.

Zacarías Cienfuegos (Sebastián Martínez) es el asesor polítio y el cerebro detrás del candidato a presidente de Colombia por Juntos por el Cambio Twitter / @daríoschueri

Mientras se desarrolla la campaña política, y Cienfuegos intenta conseguir una esposa para su candidato, Camila comienza a preguntarse de dónde salió el corazón que recibió. Y a la vez, Simón, el marido de la mujer que fue la donante también busca la verdad de lo que sucedió. En esa carrera, en la que el hombre se sumerge en el oscuro mundo del tráfico de órganos, conoce a la mujer que lleva el corazón de su esposa y se enamora de ella.

El actor que hace de Simón es el argentino y exJugate conmigo Michel Brown, famoso por Pasión de Gavilanes, y Camila es interpretada por Ana Lucía Domínguez. La ficción cuenta -por ahora- con una temporada de 14 episodios, que duran entre 40 o 50 minutos cada uno y fue escrita por el poeta venezolano Leonardo Padrón.

Mauricio Cujar, el actor que interpreta al candidato a presidente Braulio Cárdenas en Pálpito, sonríe frente al afiche de campaña de su personaje Twitter / @mauriciocujar

Juntos por el cambio, el nombre del partido en la ficción

Pero más allá de las condiciones y la calidad de la serie para mantener en vilo a los abonados a Netflix -se estrenó el pasado 20 de abril y continua entre las más vistas-, a muchos argentinos no se les pasó por alto el nombre del partido político de Braulio Cárdenas, Juntos por el Cambio, y las redes se hicieron eco inmediatamente de este detalle.

“Braulio Cárdenas es un impresentable al que tenemos que convertir en el hombre más poderoso del país. Una labor fascinante”, le dice el asesor político Zacarías Cienfuegos a su equipo de trabajo, en un arranque de sinceridad. En efecto, el candidato a presidente de Colombia que interpreta Mauricio Cujar no es, en realidad, una suma de virtudes, más bien todo lo contrario -machista, superficial, inepto-, pero no por eso cejará en su ambición de llegar a ser el primer mandatario de su país.

Las redes se hicieron eco de la coincidencia entre los nombres del partido de ficción y el de la realidad argentina: Juntos por el cambio Twitter / @caro_encasa

En este contexto de construcción de un líder político que exhibe Pálpito, tanto en las reuniones en las que Cienfuegos habla de cómo optimizar la imagen del candidato Cárdenas, como cuando se hace la presentación en público del presidenciable junto a su flamante futura esposa, aparecen, en todo momento, carteles con la leyenda “Juntos por el cambio”.

Además, en su presentación más importante ante el público, Cárdenas levanta la mano de la mujer que será su esposa y dice: “Es importante que nos mantengamos todos ‘Juntos por el cambio’”.