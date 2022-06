El curioso motivo por el que nació Mike Ehrmantraut, el personaje de Breaking Bad al que todos aman

Breaking Bad es considerada como una de las mejores series de la década. Su historia atrapante pone a la audiencia en el “bando de los malos” al generar empatía con sus protagonistas. Por ello, aún genera gran repercusión, aunque la emisión de su último capítulo fue en 2013. Walter White y Jesse Pinkman son los personajes más queridos. Sin embargo, otros tantos con rasgos particulares se llevan también los halagos de los fans. Este es el caso de Mike Ehrmantraut, interpretado por Jonathan Banks que se unió a la al final de la segunda temporada. En la ficción tiene una escena clave que pudo realizar por mera casualidad.

Mike Ehrmantraut es la persona que ayuda a Jesse Pinkman en un desesperado y triste momento: la muerte de su novia. Este hombre acude al llamado del joven y, con total frialdad, se propone limpiar la escena para librar culpabilidades. Con rudeza y sin acaparar en sentimentalismo, lo hace reaccionar para que se sobreponga de la situación. La composición de la escena fue una de las que causó estupor en la audiencia, que enaltecía esa historia de amor en medio de adicciones y negociones peligrosos.

Desde aquel instante este personaje fue un apoyo durante la ficción para el protagonista, tal es así que formó parte de a película El Camino: A Breaking Bad, lanzada en 2019.

Mike se volvió un gran apoyo en la serie (Captura video)

La repercusiones fueron inmediatas y aún lo son. Pero, la historia detrás es un tanto llamativa debido a que Mike no iba a ser la persona a la que el joven acudiría en la grave situación. Los guiones indicaban una resolución similar pero en manos de otro personaje: Saul Goodman. El hombre interpretado por Bob Odenkirk iba a ser el héroe en esa ocasión.

Contrario al libreto, Odenkirk no pudo cumplir con su contrato que estipulaba la filmación de cuatro capítulos, uno de ellos el que incluia escena. En paralelo, el actor se encontraba en la filmación de How I met your mother, donde interpretó al mítico jefe Arthur Hobbs, motivo por el cual no podría ser parte del drama que atravesaba el personaje Jesse la priorizar su rol en esta segunda serie.

Mike en Breaking Bad

Ante esta dificultad, los productores decidieron realizar un cambio en el guion y ese lugar fue ocupado por Mike Ehrmantraut, un hombre frío y calculador que se unió al drama. Esta información la reveló el mismo Odenkirk en una entrevista con Rolling Stone. Lo cierto es que su personaje no perdió peso alguno en la historia, debido a que fue tal la aceptación que se ganó el protagonismo para el spin-off de la misma: Better Call Saul, que cuenta con seis temporadas y finalizará en julio.

La unión se dio entre los personajes (Captura video)

En este sentido, queda implícito que la exitosa serie dio lugar para que los brillantes actores puedan lucirse en cada papel y reciban la aceptación y el cariño del público.