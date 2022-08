Pamela David habló sobre la renuncia de Viviana Canosa a A24

La salida de Viviana Canosa de A24 fue tan inesperada como brusca. El viernes pasado, tras más un año y medio al aire, la periodista decidió abandonar el canal en medio de versiones de peleas. Poco después, trascendió que su renuncia fue consecuencia de que no le permitieran transmitir los videos de una persona cuando le gritaba “chorro” a Sergio Massa. Como era de esperarse, los medios se dividieron entre las figuras que la apoyaron y las que no. Por primera vez tras el estallido de la polémica, Pamela David dio su opinión al respecto y habló sobre cómo está Daniel Vila quien, además de ser su esposo, es el titular del grupo América.

Pamela David habló sobre la salida de Viviana Canosa de A24

El viernes por la noche, después de que no se transmitiera Viviana con vos como todos los días, en las redes sociales comenzaron a correr teorías de que la periodista había abandonado el estudio tras una fuerte pelea con la producción. Un par de horas más tarde, ella misma lo confirmó al renunciar de manera pública a través de un hilo de Twitter en donde hablaba de violencia y de censura.

Tanto las redes como los medios rápidamente se dividieron en dos bandos y fueron muchas las reconocidas personalidades que salieron a apoyar -como Mauricio Macri y Carlos Campolongo- o a criticar de manera pública a Canosa -como Edi Zunino y Jorge Rial-.

La renuncia de Viviana Canosa

Desde LAM (América) buscaron a Pamela David, esposa de Daniel Vila, para que compartiera su mirada de los hechos. A pesar de que en un principio aseguró que no tenía nada que ver y que no tenía nada para decir, finalmente cedió cuando le preguntaron cómo estaba su pareja.

“Está bien, él está convencido. Él tiene una visión de futuro de más amor, menos golpismo. Como que estamos en un momento muy jodido como para tirar nafta al fuego. Me parece una postura sana al menos, podemos tener muchas diferencias, pero en eso estamos de acuerdo”, expresó.

Y, en cuanto a su relación con la periodista, dijo: “Yo tengo la mejor con Viviana. Nos mensajeamos, cuando hacía un programa en Radio Vale le dije que me hacía muy bien, era muy espiritual, algo más parecido a lo que a mí me gusta escuchar. Cada uno se rodea con la gente que tiene una energía que lo nutre. Me gustaba mucho y se lo dije en su momento, cuando a mí me gustaba lo que hacía y la atacaban. Pero hoy no le hablé, no corresponde. Yo veía Viviana con Vos, pero no voy a opinar”.

Pamela David y Daniel Vila Gerardo Viercovich

Pamela David habló sobre Vila pero él también decidió contar su parte de la historia. En diálogo con Radio Con Vos manifestó: “Es un conflicto que no encuentro dónde está el conflicto porque con Viviana he tenido siempre la mejor relación, un gran diálogo, frecuente. Hace tiempo que trabajamos juntos, que ella está en el canal”.

Y agregó: “He tenido varias conversaciones con Viviana en distintas ocasiones pidiéndole bajar un cambio. No hace falta tanta agresión, descalificación, pero bueno, se ve que no tuve mucho éxito”, deslizó y señaló: “Si porque corrimos una circular interna para todos los programas de no permitir ni publicar escraches se generó esto, imagínense si hubiera sido por otro motivo”.

Finalmente, desmintió lo que se dijo sobre una supuesta llamada de Sergio Massa y recalcó, una vez más, que la decisión editorial fue tomada como una forma de disminuir la violencia hacia los funcionarios públicos en medio de un contexto complejo tanto a nivel económico como político.