Tiene 62 años, ganó el millón en los 8 escalones y sorprendió al contar qué estudia: “No me voy a morir sin serlo”

Como todas las tardes, un grupo de personas se animó a responder las complejas preguntas presentadas por el jurado de Los 8 escalones del millón (eltrece) con la esperanza de llevarse el tan ansiado premio de un millón de pesos. Aunque la mayoría de los participantes tienen historias de vidas conmovedoras, en la edición del martes se destacó el caso de una mujer jubilada que recién comenzó la carrera de medicina y que sueña con convertirse en cardióloga.

Es jubilada, estudia medicina y ganó el millón en los 8 escalones

Con la música bien fuerte y el estudio lleno de luces de colores, Guido Kaczka le dio la bienvenida a la fiel audiencia del concurso de preguntas y respuestas. Finalizados los saludos y la presentación del panel de jueces -conformado por Carmen Barbieri, Ingrid Grudke, Walter Nelson, Gino Tubaro y Juan Enrique Romero-, el conductor se dirigió a los participantes para ver quien sería el valiente que contestaría la primera pregunta.

Incluso antes de que pudiera terminar de hacer la pregunta, Susana levantó la mano y se ofreció para dar inicio al juego. Sorprendido, Guido la invitó a dar un paso al frente y leyó una presentación sobre su persona. “Jubilada, tiene 62 años y está estudiando medicina en la Universidad de Buenos Aires”, dijo al mismo tiempo que ella asentía con la cabeza y aclaraba que está en el primer año de la carrera.

Carmen Barbieri felicitó a la concursante de los 8 escalones del millón captura de video

“Dice que no se va a morir sin ser médica”, continuó Kaczka. Apenas terminó de hablar, Carmen Barbieri tomó la palabra y, con mucha admiración, felicitó a Susana por su determinación a la hora de encarar una carrera de tanta complejidad y extensa duración. Agradecida, la concursante respondió: “Siempre me gustó, desde chica y bueno, la vida a veces indica otros caminos”. Y, cuando le preguntaron en qué área se quería especializar, dijo: “A mí me gusta la cardiología porque yo soy técnica en prácticas cardiológicas y entonces ya tengo una punta”.

Aunque decidida a recibirse, aseguró que si ganaba el premio invertiría el millón de pesos en la refacción de su hogar. “Estuvimos arreglando la casa hasta que la señora pandemia nos detuvo todo, así que la idea es continuar con el baño principal y el living comedor que nos quedaron sin terminar”, reveló con un toque de humor.

Susana superó los nervios y se llevó el millón captura de video

Finalizada esa breve introducción, inauguraron la competencia con una consigna muy simple. Como si esa primera respuesta correcta hubiese definido toda su participación, Susana avanzó escalón tras escalón hasta que, finalmente, solo quedaron ella y Pablo, un artista callejero que deseaba el millón para poder sumar una habitación más en su casa.

La pregunta final llegó de la mano de Ingrid Grudke, quien presentó una compleja consigna sobre geografía. “¿Cuál de los siguientes departamentos uruguayos tiene costas sobre el Río de la Plata?”, leyó la modelo. Las opciones eran Canelones, Tacuarembó, Durazno y Rocha. A pesar de los grandes nervios que la invadieron, Susana respondió con la primera opción, que resultó ser la correcta.

Susana se llevó el millón de los 8 escalones captura de video

Bañada por una lluvia de papel picado de colores y con el enorme cheque en la mano, anunció que regresaría en el siguiente programa para probar su suerte e intentar llevarse su segundo millón.