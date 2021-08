Pampita aclaró cuál es el verdadero nombre de su hija recién nacida

A pocos días de dar a luz, Pampita volvió al trabajo con el mismo ritmo que tenía antes de la llegada de Ana. Tras su regreso a su lugar en el jurado de ShowMatch, La Academia, habló con Los Ángeles de la mañana y aclaró que su hija recién nacida no se llama Ana Carolina como trascendió en algunos medios de comunicación.

“Mi bebé se llama Ana, no Ana Carolina como se dijo. ¡Solo Ana! Ya tiene el doble apellido del padre, más el mío... Ponerle dos nombres era hacerlo muy largo, como un trabalenguas”, le explicó la modelo a Ángel de Brito, conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece).

La aclaración de Pampita sobre el nombre de su hija

Respecto de su regreso, tanto a su programa Pampita Online (NET TV) como al jurado de ShowMatch La Academia (eltrece), la conductora dijo: “La pasé muy bien en la vuelta a la actividad porque me gusta mucho trabajar. Me siento muy activa, con mucha energía y, por suerte, mi gordita es un amor: duerme bárbaro. Así que lo puedo hacer y lo disfruto”.

No obstante, ante la consulta del periodista, reconoció que entre las 3 y 6 de la madrugada su beba se suele despertar. “Prendemos la luz y nos ponemos a mirarla, a disfrutarla. No nos quejamos, al contrario, es como un regalo hermoso. No nos importa no dormir, no nos importa nada”, respondió.

Carolina Pampita Ardohain dio a luz el 22 de julio pasado en el Sanatorio Otamendi. La modelo entró en trabajo de parto durante la madrugada y en la mañana nació Ana, su primera hija junto a Roberto García Moritán.

LA NACION