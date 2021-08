Tamara Pettinato, sobre su visita a Olivos: “A los hombres que fueron no los cuestionan tanto”

Las críticas generadas a partir de la publicación de los registros de visitas al chalet de la Quinta de Olivos durante 2020, cuando regía en el país el aislamiento, pusieron el foco, entre otros nombres, en cuatro mujeres que figuraban como visitantes a la residencia presidencial: la actriz Florencia Peña, la periodista Úrsula Vargues, la funcionaria Sofía Pacchi y la conductora Tamara Pettinato.

En el caso de esta última, el dato de su visita tomó visibilidad ayer, cuando Yanina Latorre la apuntó en el programa Los Ángeles de la Mañana (Canal 13) por visitar la Quinta de Olivos acompañada de otra mujer: “Estuvo Tamara {Pettinato] con una chica que se dedica a la prostitución. Contado y sabido por ella. En la quinta de Olivos. El año pasado en la cuarentena cuando nosotras no podíamos ni salir a la calle, nada más que para trabajar” dijo la panelista.

La residencia de Olivos, en el centro de la polémica por las visitas sociales en pleno aislamiento sanitario Alejandro Guyot - LA NACION

En el programa ¿Y Ahora Quien Podrá Salvarnos? (Radio con Vos), que conduce Ernesto Tenembaum y en el que Pettinato es columnista, el conductor se refirió al tema: “Empecé a ver cómo periodistas, medios, o gente que era retuiteada por ellos, le decían puta, petera, a una amiga mía, a alguien que quiero, que merece respeto y, desde mi experiencia, cariño. A mi me preguntaban ‘¿Por qué no habla Tamara?’ y yo pensaba ‘por mí que no explique nada’, qué me importa, es un tema de relación entre personas mayores” sostuvo el periodista.

Sobre eso, Tenembaum se declaró incapaz de emitir un juicio sobre la visita: “No voy a juzgar a nadie por haber roto la cuarentena porque no sé qué hicieron otros, y porque siempre creí que había que defender una cuestión global de que había que cuidarse, como hacemos acá, y después cada uno hacía lo que podía. Sí le reprocho al Presidente por muchas actitudes que tuvo en la cuarentena”.

El conductor también describió a su compañera de equipo y su vínculo con el Presidente: “Tamara es una persona que le pelea a la adversidad con una dignidad enorme, una mujer talentosa y creativa. Yo sabía que ella tenía diálogo con el Presidente, un día me di cuenta, y desde ahí le empecé a bromear que tenía contacto con las altas esferas. Me pareció algo raro, que hablaran, pero son los vínculos de los medios y de la vida y no pensé más en eso”.

En cuanto a la denuncia de Latorre, Tenembaum subrayó que la acompañante de Pettinato en su encuentro con Alberto Fernández fue una de sus mejores amigas, Yanina: “Después vi otra cosa, horrible, que es que empezaban a maltratar a la amiga, con tuits viejos de hace 10 años donde ella, una persona anónima, hacía chistes en Twitter sobre que le gustaba el sexo. Se dijo que Tamara Pettinato había ido a Olivos con una prostituta. Permítanme contarles que Yanina trabaja de maestra para chicos autistas. Y si fuera prostituta es cosa de ella, pero no tiene nada que ver”.

Tamara Pettinato se refirió a su visita a la Quinta de Olivos durante la cuarentena junto a una amiga

Pettinato, por su parte, no quiso hacer un gran descargo: “A mi me incomoda bastante todo lo que está pasando. En estos días pedí no hablar del tema, porque no quería ponerlo en foco, pero viendo que sigo recibiendo insultos que me dicen gato, petera, puta, me parece bien decir algo”.

“Entiendo el enojo de la gente por quien entraba y salía de Olivos durante la cuarentena. Fui a la Quinta de Olivos por un tema personal, no voy a decir de qué hablamos porque fue algo privado, que no me siento obligada a explicar. No sé si a los hombres que fueron les cuestionan tanto el motivo. Otras personas conocidas, de sexo masculino, ¿Explicaron a qué fueron?”, cuestionó.

Pettinato sostuvo que una cosa era el enojo, comprensible según ella, de la opinión pública, pero otra cosa era “la violencia”, y después de cargar contra quienes le habían buscado tuits viejos a su amiga, puso en duda la utilidad misma de sus explicaciones: “Vi todo el descargo de Flor Peña, dio todas las explicaciones y después la seguían insultando igual, no sé si es necesario salir y hacer un descargo. Me parece que no me corresponde a mi explicar todo”, dijo antes de pedirle a Tenembaum que cerrara él su comentario.

