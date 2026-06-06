Pampita compartió las mejores fotos de su romántico viaje de reconciliación con Martín Pepa en Italia

A una semana de hacer pública su reconciliación, Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa siguen disfrutando de su romántica estadía en Europa. Tras visitar Inglaterra, donde hicieron paseos y visitaron un mercado de antigüedades, se trasladaron a la isla de Capri, en Italia. Fiel a su estilo, la modelo publicó las postales que capturó durante este tramo del viaje que incluyó tours gastronómicos, paseos, impresionantes vistas y, por supuesto, glamorosos looks.

La modelo quedó encantada con su visita a Italia. En una publicación que hizo el viernes en su cuenta de Instagram, en la que escribió “Ciao Capri” (Hola Capri), se la pudo ver con un elegante vestido corto de manga larga con un estampado floral y zapatos altos de charol, recostada en el sillón de uno de los bares a los que fueron. También modeló su look en lo que parecía ser el lujoso complejo en el que se hospedaron, que ofrecía la posibilidad de ver un atardecer soñado sobre el mar desde una ubicación privilegiada.

Pampita compartió las mejores postales de sus vacaciones con Martín Pepa en Capri (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Pampita feliz en Capri (Foto: Instagram @pampitaoficial)

A partir de las fotos se pudo advertir que el itinerario incluyó actividades tanto en el centro como en la playa, una degustación de dos clásicos italianos, las pizzas y las pastas, y varias cenas románticas. Como de costumbre, la modelo armó outfits ideales para la locación y las actividades: una solera blanca midi para el día y un vestido largo escote halter con una llamativa estampa para la noche. Aunque en las imágenes posó sola, puesto que en la medida de lo posible trata de resguardar su privacidad, Martín Pepa estuvo con ella y todo indicaría que fue el encargado de pararse del otro lado de la cámara y oficiar de fotógrafo.

Tras su estadía en Inglaterra, la pareja se instaló en Italia (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Si bien la modelo posó en solitario, Pepa fue el encargado de fotografiarla (Foto: Instagram @pampitaoficial)

La modelo dio cuenta de que en su valija llevó varios vestidos (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Si bien la pareja disfruta de esta tercera oportunidad que le dieron a su relación, eso no significa que los escándalos hayan desaparecido por completo. En la emisión del lunes 1 de junio de LAM (América TV), Pepe Ochoa dijo que las novias y esposas de los polistas habrían decidido sacar de su “muy selecto” grupo de WhatsApp llamado “Las palenqueras” a Pampita por considerarla “grasa e infumable”. Aseguró que una de las mujeres le dio los motivos de la presunta exclusión de la modelo. “En el mundo del polo no la quiere nadie. Da aspiracional y no tiene lo que se tiene que tener para formar parte del universo del polo”, señaló.