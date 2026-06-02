La tajante decisión que habrían tomado las mujeres de los polistas sobre Pampita: “Infumable”

A menos de un mes de confirmar públicamente su separación, Carolina “Pampita” Ardohain y el polista Martín Pepa decidieron darle una tercera oportunidad a su relación. Sellaron esta nueva etapa con un romántico viaje a Inglaterra y hasta compartieron fotos juntos en sus redes sociales. Sin embargo, no todo sería color de rosas porque, según trascendió, la modelo habría sido expulsada de un selecto grupo. ¿Cuál? El que comparten las mujeres de los polistas.

En la emisión del lunes 1 de junio de LAM (América TV), Pepe Ochoa dijo que las novias y esposas de los polistas tienen un grupo de WhatsApp “muy selecto” que se llama “Las palenqueras”. Sin embargo, recientemente una de sus integrantes habría sido eliminada. “La famosa a la que sacaron por grasa e infumable es Pampita”, señaló.

Según Pepe Ochoa, eliminaron a Pampita del grupo de las mujeres de los polistas (Foto: Instagram @pampitaoficial)

El panelista agregó que se comunicó con una de las integrantes de dicho grupo, quien le dio los motivos de la exclusión de la modelo: “A ella [Pampita] en el mundo del polo no la quiere nadie. Da aspiracional y no tiene lo que se tiene que tener para formar parte del universo del polo”.

La foto de Pampita y Martín Pepa juntos en Inglaterra (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Independientemente de todo esto, Pepa y Ardohain dieron cuenta de que disfrutan de su feliz presente. Tras la crisis, se reunieron en Inglaterra y decidieron gritar su amor a los cuatro vientos. Para confirmar la reconciliación, él subió a sus historias de Instagram una foto de ambos abrazados y sonrientes, y ella no tardó en replicarla en su propia cuenta.

Además, la modelo agregó otras postales de su estadía en la ciudad de Petworth, cuyo itinerario incluyó una visita a un mercado de antigüedades que le fascinó. Por su parte, Pepa fue designado como el fotógrafo oficial de su novia durante las románticas vacaciones que organizaron para sellar la nueva oportunidad que le dieron a su relación.