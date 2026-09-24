Pampita compartió por error un posteo de la China Suárez en su Instagram y no se lo dejaron pasar

De más está decir que Carolina “Pampita” Ardohain y María Eugenia “la China” Suárez supieron ser archienemigas con Benjamín Vicuña como centro del triángulo amoroso. Sin embargo, a pesar de las diferencias, con el tiempo lograron hacer las paces y, aunque no se las podría calificar como “amigas”, sí construyeron un vínculo de respeto en favor de los niños e incluso la modelo llegó a decir que eran familia. Sin embargo, ahora tuvo un pequeño desliz y sin querer publicó una foto de la exCasi Ángeles en sus redes sociales que rápidamente eliminó.

Un error lo puede tener cualquiera, pero cuando reflota una rivalidad de años, es más difícil que pase inadvertido. En las últimas horas, Pampita publicó en sus historias de Instagram una publicación que hizo Suárez en su feed que incluyó fotos en la “casa de los sueños” de Mauro Icardi en Nordelta y una de 2022 en Nueva York luciendo un vestido de una reconocida marca con la que actualmente Ardohain trabaja.

Pampita compartió en sus historias de Instagram un posteo de la China Suárez y rápidamente lo eliminó (Foto: X @elejercitodelam)

Si bien rápidamente la conductora lo eliminó, sus seguidores fueron más rápidos y sacaron una captura que fue compartida posteriormente desde la cuenta de X de El ejército de LAM. Probablemente lo que sucedió fue que pudo haber querido enviársela a alguno de sus contactos y terminó haciéndola pública.

Esta no fue la primera vez que un posteo referido a su vínculo da que hablar. En febrero de 2025, Eugenia compartió en sus mejores amigos un fragmento de una entrevista de Pampita para El Observador en la que aseguró que le encantaría tener el guardarropa de Victoria Beckham. “De paso, también le robamos el marido, a David [Beckham]”, le dijo Barbie Simons, pero rápidamente Carolina se atajó y expresó: “No, yo no le robo el marido a nadie”. A partir de estas declaraciones, Ángel de Brito reveló que Suárez habría publicado dicho textual en sus mejores amigos de Instagram junto a la frase: “No, solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina”.

La relación entre Suárez y Ardohain siempre fue tensa, pero lograron construir un vínculo de respeto

Si bien el posteo “privado” se hizo “público”, Pampita Ardohain intentó restarle importancia y advirtió que ambas tienen el mismo problema con “amigos muy chusmas” que filtran cosas. “Uno en privado dice cada cosa... Imaginate que si ven mis chats, te juro que me tengo que ir del país”, sostuvo la modelo en diálogo con LAM (América TV) en aquel momento.