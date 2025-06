En medio del escándalo, Pampita habló sobre la China Suárez y reveló cómo es su vínculo hoy

A cinco meses de que María Eugenia ‘la China’ Suárez y Mauro Icardi confirmaran su relación, los dramas alrededor del Wanda Gate continúan haciéndose eco. Recientemente, pasaron un par de días entre Estambul, Milán e Ibiza junto a los tres hijos de ella, algo que, según trascendió, no le habría simpatizado para nada a Benjamín Vicuña. En el medio de versiones cruzadas, juicios, posteos en las redes sociales y amenazas, quien se metió en la disputa mediática fue Carolina ‘Pampita’ Ardohain. La modelo se refirió a la actriz y sin vueltas reveló cómo es hoy la comunicación que tienen.

En medio del escándalo del Wanda Gate, Pampita reveló cómo está su relación con la China Suárez (Foto: Instagram @pampitaoficial / @sangrejaponesa)

Esta semana Suárez contó que recibió amenazas virtuales y publicó capturas de una cuenta de X con los mensajes. “Si me pasa algo ya saben quién fue”, escribió y su abogado reveló que solicitó un botón antipático.

Sobre esto fue justamente consultada Pampita. Durante una entrevista con Los profesionales de siempre (elnueve) le preguntaron si hablaba con Suárez y si actualmente tenían vínculo. “Claro que hablamos, por supuesto”, respondió con la sinceridad que la caracteriza y dio detalles de la última conversación que mantuvieron: “Hablamos hace un par de días porque le estaba comprando un regalo a Beltrán [su hijo con Benjamín Vicuña, que cumplió 13 años el 8 de junio] y quería saber un detalle. Hablamos como tiene que ser porque somos mamás de hijos que son hermanos, como dije un montón de veces".

Si bien evidenció que se mantiene en contacto con Suárez, dejó en claro que no tiene ninguna intención en involucrarse en el triángulo amoroso que protagoniza con Icardi y Wanda Nara. “No me meto, hace un montón de meses que decidí no meterme en nada, no opinar de nada, porque no me corresponde, no es mi tema”, aseveró.

"Hablamos como tiene que ser porque somos mamás de hijos que son hermanos", expresó Pampita sobre la China Suárez (Captura: LAM)

Los inicios de la relación entre Pampita y la China Suárez fueron extremadamente turbulentos. Cabe recordar que en 2015 la modelo se separó de Benjamín Vicuña, tras una década juntos y cuatro hijos en común, luego de que él le fuera infiel con la actriz durante las grabaciones de El hilo rojo. Según las versiones de ese momento, ella los encontró infraganti en un motorhome. Los nacimientos de los dos hijos en común de la pareja, Magnolia (7) y Amancio (4) hicieron que cambiara completamente el vínculo entre ellas, puesto que pasaron a ser familia. A pesar de algunos entredichos, se mostraron juntas en eventos y compartieron cumpleaños familiares.

“A partir de que ella fue mamá de Magnolia, el chip cambió por completo y el lazo es infinito y mis hijos tienen que vivir en armonía”, sostuvo Carolina Ardohain durante una entrevista con LAM (América TV) en febrero. Aunque no tiene intenciones de meterse en el Wanda Gate, ahora volvió a reafirmar su cariño y buena relación con la madre de los hermanos de sus hijos mayores.