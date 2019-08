Pampita contó cuál fue el mejor canje que hizo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de agosto de 2019 • 12:01

"Les quiero contar que me encantan sus críticas y sepan que sin el apoyo de tantas marcas, que fueron como 40, nunca hubiera podido hacer un casamiento tan importante con tanta variedad de comida y bebida", escribió Mónica Farro en su cuenta de Instagram, para defenderse de los comentarios negativos de sus seguidores por la cantidad de canjes que hizo para su fiesta de casamiento.

Después de la polémica, Pampita invitó a Farro su programa y hablaron de la relación de los famosos con las marcas. La conductora, además de defender a la vedette, contó cuál fue el canje más grande que hizo en toda su carrera.

"La gente que critica es porque tiene ganas", reflexionó la modelo. "Si a vos te dan todo pago o nada pago. ¿Qué hacés? ¡Todo pago!".

Así, la jurado del Super Bailando contó cuál fue el mejor acuerdo que obtuvo con una marca por mencionarla en sus redes sociales: "Yo me llevé 40 amigos a México y no puedo ni hablar. ¿Y sabés qué? ¡Lo que tomó y comió esa gente! ¡Creo que están arrepentidos hasta el día de hoy!", contó.

El festejo en Playa del Carmen fue a propósito de su cumpleaños número 40 en enero del año pasado, cuando aún estaba en pareja con Pico Mónaco.

Además de las 40 marcas que auspiciaron el casamiento de Farro, según contó la vedette en Pampita Online, la luna de miel también sería producto de un canje: "Ahora nosotros nos vamos a Brasil. El que puede, puede y el que no. Él no es millonario, yo soy una laburante y si tenemos la posibilidad de que nos brinden con mucho amor y cariño todo esto, cómo no lo voy a aceptar".