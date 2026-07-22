El inocente comentario de la hija de Pampita tras la final del Mundial que hizo reír a todos: “No me acuerdo”

Carolina “Pampita” Ardohain fue una de las famosas que tuvo la oportunidad de ver en vivo la final de la Copa del Mundo entre la Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Viajó con sus hijos Beltrán y Benicio, su hermano Guillermo y su pareja Martín Pepa. Si bien el resultado no fue el esperado, eso no la privó de vivir un momento inolvidable. A su regreso, sacó la ropa de verano de las valijas y puso la de invierno para irse, ese mismo día, de vacaciones con su familia. Una vez en el aeropuerto, habló con la prensa, pero la que se robó todo el protagonismo fue su hija menor, Ana. La pequeña hizo un inocente comentario que no pasó inadvertido.

La modelo realizó varios viajes a los Estados Unidos durante el último mes. Hizo la cobertura de la Copa del Mundo de la mano de la plataforma DGo, el streaming de DirecTV, y disfrutó en vivo los partidos de fase de grupos frente a Argelia y Austria, el de 16avos de final contra Cabo Verde y el de los cuartos de final contra Suiza. En el medio, regresó a Buenos Aires y vio los partidos restantes con sus hijos. Incluso fueron al Obelisco a festejar el triunfo en la semifinal frente a Inglaterra.

Pampita dijo presente en la final del Mundial con sus hijos Beltrán y Benicio (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Para el partido de la final, voló a Nueva York con parte de su familia. Disfrutaron en vivo del show del entretiempo y de los 120 minutos de partido, que concluyó con España levantando la Copa del Mundo. “Es lindo sentir. Siempre es preferible sentir que no sentir nada. Se disfrutó mucho todo el mundial, así que era una experiencia super fuerte, y la final con mis hijos también”, reflexionó la modelo esta semana desde el aeropuerto en diálogo con TN antes de comenzar sus vacaciones de invierno en Cerro Bayo.

Pampita junto a sus hijos menores, Benicio, Ana y Beltrán (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Pero fue su hija menor, Ana, fruto de su relación con Roberto García Moritán, la que se robó toda la atención. La pequeña, que este 22 de julio cumple cinco años, escuchó a su madre hablar del Mundial y con toda su inocencia dijo: “¿Quién ganó? No me acuerdo quién ganó“. Con su elocuencia, hizo reír a todos los presentes.