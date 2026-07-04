Pampita y Martín Pepa disfrutaron de la selección argentina en Miami: fotos, risas y un alocado festejo

La selección argentina pasó a octavos de final de la Copa del Mundo, pero antes sufrió, y mucho. Lionel Messi abrió el marcador antes de los 30 minutos, pero Cabo Verde encontró el empate tras el comienzo del segundo tiempo, llevando el partido a la prórroga. Lisandro Martínez le dio al equipo un respiro, pero el rival volvió a empatar. Finalmente, fue un gol de cabeza de Cristian “Cuti” Romero el que llevó al equipo a la próxima ronda, donde se medirá con Egipto. De más está decir que se vivieron muchas emociones en el Hard Rock Stadium de Miami, que contó con la presencia de una marea de camisetas albicelestes. En una de las plateas estaba Carolina “Pampita” Ardohain, que alentó a “La Scaloneta” muy bien acompañada. ¿Por quién? Por su novio Martín Pepa.

La modelo viajó a los Estados Unidos para cubrir la Copa del Mundo de la mano de la plataforma DGo, el streaming de DirecTV. Luego de hacer la previa desde el campo de juego, se colocó en una ubicación privilegiada del estadio para ver los 120 minutos de partido. Esta vez estuvo acompañada de su novio, el polista Martín Pepa, con quien confirmó su reconciliación en mayo durante un viaje romántico a Inglaterra e Italia.

Pampita compartió en sus redes las mejores postales del partido de los 16avos de final de la Copa del Mundo (Foto: Instagram @pampitaoficial)

En una serie de videos que compartió en sus historias de Instagram, se la pudo ver mientras celebraba la victoria con Pepa y el periodista Walter Queijeiro. “¡Qué partido, qué sufrimiento! No puedo más”, dijo con una mezcla de alegría y desahogo. También subió el alocado festejo junto a su novio, su hermano Guillermo Ardohain y Malena, la pareja de él, en las que las caras de alegría de los cuatro lo dijeron todo. Además, mostró su encuentro con la presentadora boliviana Anabel Angus, quien se acercó hasta su lugar para saludarla. El polista les dejó espacio para conversar y hasta se cubrió el rostro para salir en la foto.

Martín Pepa y Pampita junto a Guillermo Ardohain, hermano de la modelo, y su pareja Malena (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Desde que comenzó la Copa del Mundo, los looks de Pampita dieron que hablar y el que usó para los 16avos de final no fue la excepción. Se lució con un top de un solo hombro y espalda descubierta celeste y blanco con el escudo de la AFA y las tres estrellas —el mismo que usó Anya Taylor-Joy durante el debut de los Estados Unidos— y lo combinó con un pantalón blanco wide leg tiro alto con cinturón incorporado. Optó por unos zapatos color beige y de accesorios sumó brazaletes plateados y un par de lentes de sol.

Para el partido, la modelo se lució con un top celeste y blanco de un solo hombro y pantalones blancos (Foto: Instagram @pampitaoficial)

¿Cómo sigue ahora el camino de la selección argentina? Tras el desgastante y exigido encuentro físico frente a Cabo Verde, que incluyó además un calor sofocante, ahora el objetivo es recuperarse en el Compass Minerals National Performance Center. Solo tiene tres días y medio para prepararse para enfrentar a Egipto, su rival de los octavos de final de la Copa del Mundo, que viene de ganarle en los 16avos a Australia por penales. El partido se disputará el martes 7 de julio a las 13 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.