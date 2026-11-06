Pampita habló por primera vez de los rumores de separación de Martín Pepa

Después de que Yanina Latorre anunciara en SQP (América TV) la segunda separación de Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa, la modelo decidió hablar al respecto este jueves. En diálogo con LAM (América TV) aseguró encontrarse “muy bien del corazón” y argumentó que su negativa de hablar en los medios de su situación sentimental se debe a que desea cuidarse a ella misma y a su entorno.

“La verdad es que no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en los programas de televisión. Pero yo estoy muy bien. Así que gracias por preguntar”, explicó Ardohain.

Fue entonces que Denise Dumas le repreguntó: “¿Pero preferís evitar el tema porque te hace mal que otra vez se estén metiendo ahí?”. A lo que Pampita respondió: “No, porque no quiero que mi vida privada esté en el escrutinio. La verdad es que quiero cuidar ciertas cosas y ciertos ámbitos. Y yo estoy expuesta, pero muchas veces la otra persona no tiene por qué estar expuesta y no le gusta, y quiero cuidar eso. Prefiero contar cosas que son privadas y me parece que eso es lo más sano para todos”.

Yanina Latorre confirmó la separación de Pampita y Martín Pepa (Foto: Captura TV)

“Hay que respetar al otro y lo que siente también el otro. Y también estoy en mi derecho de decir: ‘Esta puerta yo no quiero abrirla y no quiero que los medios opinen ni hablen ni mientan’. Espero que lo entiendan”, continuó sobre su decisión de no revelar más detalles sobre su actual presente sentimental.

Ante la mención de supuestas mentiras, Pepe Ochoa quiso saber a quién se refería puntualmente. “No, lo digo en general. No quiero que digan cosas. Me voy a mantener así. Si en algún momento lo tengo que decir, lo voy a decir, obviamente. Pero no es el momento ahora para decir nada. Así que espero que no se metan y nos dejen tranquilos. Que ayuda mucho cuando ustedes no se meten. A veces molesta, causa mala sensación”, afirmó.

Fue entonces que Pilar Smith le pidió que tuviera en cuenta que era parte de sus trabajos buscar la primicia, a lo que, con mucha soltura, Pampita aclaró: “Sí, obvio, los respeto un montón y lo entiendo. Pero bueno, uno puede alimentarlo o no, y yo prefiero no alimentarlo. Y no, no estoy enojada”.

Pepe Ochoa habló sobre la supuesta separación de Pampita

Al terminar sus declaraciones, tanto los periodistas como los espectadores tomaron noción de que en ningún momento Pampita negó rotundamente los dichos, lo que alimentó aún más las especulaciones. “Yo te digo, Denise Dumas, que Pampita está separada. Si no, ya lo hubiera negado. Recordémosle a la gente que la última vez que se separó era por el tema de la distancia. Y Pepa le dijo: ”Es esto o nada’. Lo volvieron a intentar y quizá esta segunda vez no le salió bien", analizó Pepe Ochoa tras el móvil.