En una entrevista televisiva, Carolina “Pampita” Ardohain aseguró que hay una actriz con la que no trabajaría. A pesar de que no dio nombres, a partir de esta contundente definición comenzaron a llegar las especulaciones de los fanáticos en las redes sociales. Todo se dio en el marco de una charla sobre el vínculo con Benjamín Vicuña y la posibilidad de volver a trabajar con él.

Pampita es una de las figuras más reconocidas de la Argentina. Gracias a sus años en el medio del espectáculo y sus distintos trabajos, la modelo logró construir una popularidad impresionante. En ese contexto, su vida personal siempre fue de alto perfil.

Hace algunos años, su relación de pareja con Vicuña estuvo marcado por el escándalo con Eugenia “la China” Suárez y por la repercusión que trajo el caso. Sin embargo, con el paso del tiempo ambas se dejaron ver en buenos términos en más de una ocasión. Con esa tónica de no dejar que los conflictos duren demasiados años, sorprendió saber que Pampita se niega a trabajar con una actriz en particular.

Pampita habló sobre la actriz con la que nunca trabajaría

Las declaraciones se dieron en el marco de una entrevista con LAM (América TV). En un fragmento de la charla, comentó que Roberto García Moritán, quien se bajó a último momento de las PASO en las que iba a competir como precandidato a jefe de Gobierno, tiene una gran relación con el actor chileno.

A continuación, reveló que tiene proyectos de distintas películas en las que participaría como productora y actriz. A pesar de que todavía no hay compañeros de elenco definidos, dejó en claro que no tendría ningún problema en volver a trabajar con Vicuña. “No tengo prejuicios si alguna vez tengo que trabajar con él. Si algún día tiene que pasar, no habría problema”, manifestó.

A continuación, Ángel de Brito le preguntó si existe alguna actriz con la que no pueda trabajar y ella respondió de manera muy concreta: “Sí, hay. Una sola”. “Me parece que no tuvo empatía de mujer a mujer”, agregó. Además, aclaró que no le sorprendió su actitud y que a pesar de que la volvió a ver, nunca habló del tema con ella porque no tuvo la posibilidad. Para despejar las dudas, el conductor del ciclo había excluido a la China Suárez de la consulta.

En ese sentido, el periodista también especificó que no hablaban de Isabel Macedo, con quien Pampita se reencontró y relató que limaron asperezas. Con una sonrisa, la modelo no se inquietó y en ningún momento reveló el nombre de la apuntada ni ninguna pista que pudiera acercar a los televidentes a descubrirla.

Además, se dejó ver con mucha paciencia para el momento en el que pueda tener una charla privada con ella: “Dios es muy sabio en esas cosas. Te cruza en el momento que te tenés que cruzar, así que yo voy a esperar”. Luego, la entrevista terminó y de Brito despidió a la invitada.

En redes sociales, comenzaron a aparecer las especulaciones y los nombres apuntados fueron dos. La primera fue Romina Gaetani, a quien se vinculó en el 2011 con Vicuña mientras compartían ficción. Sin embargo, la propia actriz manifestó que ya aclaró todo con Pampita en su momento.

Aunque Pampita no lo confirmó, la actriz con la que no trajaría sería Natalia Oreiro Gentileza América Business Forum

El otro nombre señalado fue el de Natalia Oreiro, que fue señalada por el mismo motivo. A pesar de que el romance fue negado por ambos involucrados, los usuarios recordaron tuits de Pampita en ese entonces que apuntarían a que la actriz mencionada en LAM sería la uruguaya.