“Revisé muchos celulares”: Pampita reveló un aspecto desconocido de su vida

escuchar

Luego de la polémica que tocó de cerca a su esposo, Roberto García Moritán, tras la pelea con Alejandro Bodart, Carolina “Pampita” Ardohain se mostró dispuesta a responder a todo -y lejos de cualquier conflicto- en Poco Correctos (eltrece), en donde deslizó algunas de sus intimidades en pareja y se sinceró acerca de cuestiones particulares sobre sus viejos hábitos en una relación, lo que despertó el asombro del equipo.

A lo largo de su trayectoria, Pampita siempre vivió momentos incómodos con sus exparejas debido a la popularidad que maneja. Padeció la opinión pública en más de una ocasión y siempre recibió cuestionamientos acerca de sus anteriores noviazgos. Aun así, actualmente se presenta libre y fuera de los estereotipos que recayeron en un pasado sobre ella, por lo que se atrevió a exhibir una de sus particulares maneras de actuar cuando sospecha de una presunta infidelidad.

Pampita contó qué actitud tomó con sus anteriores parejas para descubrir infidelidades

Durante el desarrollo del programa, al tiempo que Pampita habló sobre ciertas cuestiones de pareja, Estefanía Berardi interrumpió el cuestionario con una pregunta que, aseveró, no estaba allí. Con intriga, la modelo le remarcó: “No tengo miedo. Tirala”. En ese instante, la panelista contestó: “¿Alguna vez te pasó o te lo hicieron a vos de revisar un celular?”.

Sin titubear, Pampita replicó: “Sí, mucho. Muchos celulares revisé”. “¿Y encontraste algo feo?”, repreguntó Berardi. “Ya si llegaste a revisar… mirá. Las mujeres tienen una intuición para esas cosas. Si llegaste a revisar es que ya algo sospechaba o lo sabía. La verdad que tenemos un sexto sentido”, agregó. En ese instante, Belén Ludueña interrumpió la respuesta y opinó: “Creo que a Moritán no le revisás nada”.

Ante la pregunta incómoda, Pampita dejó en claro: “No, ahora no. Cuando era más chica”. Además, antes de cambiar de tema, señaló que aquella intuición femenina es algo que “el hombre no tiene”. Después de su análisis, los conductores Joaquín “Pollo” Álvarez y Leandro “Chino” Leunis remitieron a otro tema en cuestión.

Más adelante en la conversación, en cuanto a la virtualidad y las relaciones, Pampita hizo foco en los mensajes de desconocidos que solían -y aún suelen- llegarle al chat. A raíz de ello reflexionó sobre el intercambio de fotos subidas de tono, en donde también, alguna vez, a ella también le solicitaron. “No, no pasé nunca, pero sí me pasó que me mandaron fotos de partes íntimas por Instagram, gente a la que no conozco. Parece que se usa mandarlas como carta de presentación. Hoy es otra la libertad y está todo el mundo más expresivo”, subrayó.

El truco natural de Pampita Ardohain para mantener su rostro joven que se volvió viral

En su paso por Los 8 escalones del millón (eltrece), la semana pasada, Carolina “Pampita” Ardohain, quien oficia de jurado, dejó al descubierto su tip para mantener el rostro joven. Si bien su rol es el de hacer preguntas sobre un área específica, se tomó un recreo para revelar su secreto.

Pampita reveló el tip para tener la piel divina

“¿Cuál de estas es una planta suculenta que se caracteriza por almacenar agua en sus hojas carnosas?”, preguntó la modelo y dio como opciones la menta y el aloe vera. Al conocer las respuestas de los participantes, la modelo dio como correcta la segunda opción. Pero su participación no terminó allí, sino que indicó que era muy buena utilizarla en la piel.

“Es buenísima para la piel. A esa planta si la cortás al medio y te la ponés en la cara hace un trabajo mágico. El que tenga aloe vera en la casa tiene que probar”, indicó Pampita en referencia a la planta de aloe vera.

LA NACION