Pampita mostró cómo le quedaron los pies después de entrenar para ir a Luján: “Se me caen las uñas”

Se acerca la caminata a Luján y mucha gente participará para cumplirle promesas a la Virgen. Dentro de ese grupo se encuentra Pampita Androhain quien, hace unos días, confirmó que ya está entrenando para el multitudinario evento. “Tengo mucho que agradecer”, aseguró.

La preparación física no es nada fácil e incluso la conductora, que es conocida por ser muy activa, está enfrentando algunas complicaciones.

Durante la emisión de Pampita Online, el programa que conduce en Net TV, la modelo compartió con su público las consecuencias que le trajo el entrenamiento.

Pampita mostró también las ampollas que tiene por el entrenamiento

Mientras junto a Pablo Muney, uno de sus panelistas, comentaban sobre los conjuntos de ropa que habían elegido para el programa, ella contó que en su casa suele usar ojotas o sandalias bajas. Esta inesperada elección se debe a que tiene los pies llenos de ampollas debido a los 14 kilómetros que recorrió a modo de preparación física de cara a Luján.

Pampita mostró los pies en "Pampita Online"

Para respaldar sus dichos, Pampita se sacó un par de curitas y mostró una serie de lastimaduras que le salieron por todo el pie. Pero eso no es todo: también explicó que se le caen las uñas de los dedos del pie.

“En general se me caen las uñas del dedo gordo”, dijo y, frente a la cara de espanto de su compañero, agregó: “Se me muere la raíz y se me caen. Así que después tengo que hacerme como una uña postiza”.

Muney no tardó en preocuparse por el estado de los pies de Pampita pasada la peregrinación. Porque, si ese fue el resultado después de hacer 14 kilómetros, los 40 prometidos seguramente serán mucho más duros para ella.

Pampita Ardohain se prepara para ir caminado a Luján Instagram: @pampitaoficial

Sin embargo, la modelo se mostró muy despreocupada al respecto y dejó en claro que el problema que tiene no la va a detener en su objetivo: “Tengo que ir a agradecer a la Virgen tantas cosas lindas que me han pasado últimamente”.

Pampita se suma a la peregrinación a Luján

A menos de tres meses del nacimiento de su hija Ana, se supo que la conductora tenía intenciones de participar en la peregrinación a Luján. La noticia se la dio Pía Shaw a Ángel de Brito durante la emisión de Los Ángeles de la Mañana (eltrece).

“Se está preparando mucho, la van a ver entrenando, está saliendo mucho a caminar con Barbie Simons porque tienen una promesa que quieren cumplir: 40 kilómetros, se van caminando a Luján, ambas amigas, van a hacer la caminata ahora en los próximos días”, informó la panelista.

Pampita junto a su hija, Ana

Asimismo, detalló: “Parece que están haciendo mucha caminata en estos días para para preparar el cuerpo”.