Angie Balbiani registró la marca “la amiga de Pampita” y la modelo se pronunció al respecto

Pampita Ardohain es una de las celebridades más importantes de Argentina, y por esto, cualquiera que forme parte de su entorno tiene muchas posibilidades de volverse famoso gracias a ella. Después de que la gente comenzara a identificar a Angie Balbiani como “la amiga de Pampita”, la actriz, que tiene una amplia trayectoria en los medios, tomó la decisión de registrar la frase.

“Siempre me preguntan si me avergüenza que me digan ‘la amiga de Pampita’, pero es imposible que me avergüence”, dijo Balbiani hace algunas semanas. “No tiene nada de malo y ahora registré la marca”, reveló. “Registré dos: Angie Balbiani y ‘la amiga de Pampita’, por las dudas. Así que las otras amigas se quedarán sin un mango, porque lo registré yo”, agregó entre risas.

Con esta información circulando de forma pública, Ardohain fue consultada por el tema y no dudó en dar a conocer su opinión. “ Angie es vivísima con esta cosa de redes. Siempre nos enseñaba a todas las del equipo: ‘mirá, hacé esto’, ‘hacé lo otro’, ‘ponele este hashtag’, ‘ponele este filtro porque quedás primera en la lista del mapita’. ¡Sabe todo!” , explicó durante la emisión de su ciclo Pampita Online.

“Y bueno, se avivó y dijo: ‘Yo lo registro. Esto algún día va a valer algo’. Por ahora no hay ningún rédito económico, así que ninguna saltó a reclamar”, completó entre risas la modelo.

Mientras debatía con sus compañeros de programa sobre la posibilidad de usufructuar esta acción, Pampita bromeó sobre los chistes que le hacen a su marido, Roberto García Moritán, al decirle “el marido de Pampita” y sobre la situación de otra de sus amigas, Luciana Pizzolorusso, madrina de Ana. “Ahora tengo a Luciana a la que llaman ‘la madrina de la hija de Pampita’, así que lo tiene que registrar, ¿o no?”, dijo y desvió la atención hacia su esposo. “ Rober tiene que registrar ‘el marido de Pampita’. Nunca se sabe, puede haber ahí un tesoro escondido por venir ”.

La modelo se distanció de su íntima amiga y colega, Angeles Balbiani

Balbiani y Ardohain son amigas desde hace décadas, cuando se conocieron incluso antes de compartir el set de filmación de Rebelde Way. “ La conocí cuando ella vendía ropa en un local, porque mi hermana era la mejor amiga de una compañera del local de ella. Después empecé a trabajar en Rebelde Way, Caro entró y la acompañé ”, relató Balbiani el año pasado en PH: Podemos Hablar. “Cuando más amigas nos hicimos fue cuando nacieron nuestros hijos. Bautista [Vicuña] tiene un mes más que Benjamín, mi hijo. Íbamos las dos a la misma plaza, a la misma clase de música, y armamos un vínculo que no se rompió más”, detalló la periodista en su momento.

El presente de Balbiani

Al igual que Pampita, Balbianin decidió volver a convertirse en madre y se encuentra transitando su segundo embarazo. “¡Hace 12 semanas recibimos la noticia más linda! Desde septiembre te veníamos soñando y hoy sos una realidad. Hace tiempo que tenía ganas de contarlo, pero esperé el tiempo prudencial”, escribió hace unas semanas en sus redes sociales, acompañando el texto con una galería de imágenes. “Mucho para agradecer... A mi familia, al futuro papá y hermano que se bancan mi ‘hormonazo’. A mis amigas, a Silvia Freire por enseñarme a soñar y a la vida por cumplir mis sueños”, añadió.

En diálogo con revista ¡HOLA!, Balbiani habló de qué tiene de diferente este embarazo al primero. “Esta vez me siento amada y acompañada. Con el papá de Benja no me pasaba eso y nos separamos poco después de su nacimiento. El día que nació, me di cuenta de que no le iba a poder dar una familia feliz a mi hijo y entendí que lo sano era seguir sola. Fue doloroso y triste, pero mi proyecto de familia terminó siendo el que armé con Benjamín y fue espectacular”, expresó.