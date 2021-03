Pampita ninguneó ferozmente a Marina Calabró tras sus dichos: “No la conozco”

Pampita Ardohain disfruta del regreso a la conducción de su programa, Pampita Online, donde comenta los temas de actualidad junto a sus panelistas. Esta semana Marina Calabró sorprendió con una frase dirigida a la modelo: “Tiene que estar agradecida a [Jorge] Lanata y a mí”. La conductora fue consultada sobre esta declaración y le respondió sin filtro: “Me resbala”.

Por la pantalla de Net TV, la modelo presentó a Barby Franco y se sorprendió por la información de su compañera. “Te iba a mandar una foto que vi hoy a la mañana en un programa de aire, pero no tengo datos”, lanzó la pareja del abogado Fernando Burlando; al tiempo que mostraban una captura del programa Los ángeles de la mañana (eltrece), donde Calabró dijo la enigmática frase.

“Esto era lo que te quería mandar, ¿podés creer?”, insistió Franco, señalando el contundente graph que se leía en la imagen: “Pampita tiene que estar agradecida a Lanata y a mí”. Vale aclarar que esta opinión surgió en LAM cuando Ángel de Brito le preguntó a Calabró el motivo por el que Lanata “odia” a la modelo.

Pampita Ardohain le contestó a Marina Calabró: "Todo me resbala" - Fuente: Net TV

La hermana de Iliana Calabró lleva adelante el segmento de espectáculos en el programa radial Lanata sin filtro (Radio Mitre), y suele comentar todo lo que ocurre en el ciclo de Ardohain. “Él dice que tiene intereses creados en Pampita, que puso un capital para su contratación y que en algún momento aspira al 1. No sé, es lo que él me contó...”, fue la irónica respuesta de la periodista.

“Mirá, Pampita Online no creo tenga más difusión que con nosotros en ningún otro programa de radio. Pasa que trascendido lo que ganaba y a Lanata le impactó todo eso. Yo soy un simple mensajero”, agregó. Aunque la frase textual destacada en el graph no salió de la boca de Calabró en ningún momento, sí deslizó la idea de que la extensa cobertura mediática que le brindan a la modelo es una razón para que “les agradezca” las menciones diarias.

La filosa respuesta de Pampita

Cuando Franco trajo a colación el tema, la conductora le respondió: “¿Tendrán algo ellos personal? No digo LAM, sino esta chica Marina. La verdad es que yo no la conozco, no compartimos novio, no compartimos trabajo, nada”. Y agregó: “Me parece que nunca la vi en vida. Y si la vi, no la recuerdo”.

La modelo aseguró que ni siquiera fue entrevistada alguna vez por Calabró, y cuestionó: “¿Qué les pasa con nuestro programa? Hagan lo que quieran, diviértanse, chicos. No pasa nada, acá no nos enganchamos”. Por último, cerró con un mensaje contundente: “No van a poder, menos en este estado divino en el que estoy que todo me resbala”, mientras acariciaba su pancita de embarazada.

