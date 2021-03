Hernán Drago blanqueó sus encuentros con Celeste Muriega: ¿fue a la casa de ella?

A pesar de que Hernán Drago y Celeste Muriega niegan rotundamente estar en una relación, los rumores sobre ellos no cesan. Todo comenzó a mediados de febrero, fecha en la que los primeros comentarios sobre unos supuestos encuentros en los pasillos del eltrece se difundieron sin confirmación alguna. A semanas de aquella primera versión, el modelo volvió a remarcar que entre ellos solo existe una amistad.

Resulta que Drago fue invitado al ciclo de América, Es por ahí, y aprovechó para descartar todos los rumores sobre el supuesto vínculo amoroso con la bailarina. “No estoy saliendo con Muriega, no lo estamos intentando, no nos estamos conociendo”, comentó. Sin embargo, no escatimó a la hora de revelar que sí hubo encuentros fuera del horario “laboral”.

“Fui a la casa un par de veces a tomar mate, cada uno con su bombilla y la pasamos muy bien”, confesó. “Una noche comimos comida china, cada uno con sus palitos... Somos personas adultas, ninguno de los dos tiene relaciones estables y no le tenemos que dar explicaciones a nadie”, aseguró también.

De igual modo, Drago fue contundente al repetir reiteradamente que por el momento entre ellos solo hay una amistad que nació gracias a sus participaciones en Bienvenidos a Bordo, el ciclo que conduce Guido Kazcka, y en donde se ven chicaneos y “palitos” entre ellos.

Respecto a sus situaciones sentimentales, durante 2020 Drago le puso punto final a una relación de casi dos décadas con Bárbara Cudich -madre de sus hijos, Luka y Lola-, con quien sigue manteniendo un excelente vínculo; mientras que la bailarina se separó hace unos meses de Alejo Clérici, luego de varios años de estar en pareja.

LA NACION