“No iba a poder”, la difícil decisión que motivó la salida de Juan Marconi de La Academia

Todo está preparado para el regreso de Marcelo Tinelli en abril a la televisión argentina y uno de los nombres que iban a participar de La Academia, el nuevo certamen de ShowMatch, era el del conductor Juan Marconi que confesó por qué decidió bajarse del programa.

En una entrevista en el programa “Pasa Montagna”, en Radio Rivadavia, Marconi reveló los motivos por los cuales no firmó contrato con la productora de Tinelli. “Tengo muy buena relación con LaFlia, la idea era hacerlo. No solamente hablamos de ‘La Academia’, sino de la productora, de proyectos a futuro y cuando surgió lo del reality les dije que lo tenía que evaluar, porque estaba agradecido que se fijen en mí pero tenía que ver que me dieran los tiempos con mis otros proyectos. No iba a poder cumplir”, narró el exconductor de El Gran Premio de la Cocina.

“Cuando se hizo público que iba a participar, ellos ya sabían que era muy probable que no pudiera hacerlo, pero son cosas que pasan. Últimamente en mi vida tomo proyectos o situaciones, no solo laborales, también personales o de vínculos, en los que me gusta salir de mi zona de confort. Me gusta la incertidumbre y la incomodidad de tener que aprender cosas nuevas y el programa era perfecto para todo eso”, contó Marconi.

Más adelante aprovechó para hablar sobre su pasó por el reality de cocina de eltrece y cómo quedó su relación con sus excompañeros: “Me terminé yendo con los mejores recuerdos, las mejores relaciones, cuidar el vínculo con mis compañeros de laburo, seguir viéndonos y hablar es lo que mas alegría me da. Estoy aprovechando el tiempo, pero también haciendo mucho”.

Mientras tanto, el productor Pablo “el Chato” Prada, adelantó en el programa algunos preparativos del nuevo reality: “La Academia es algo mucho más amplio artísticamente. Los coaches están desarrollando una serie de ritmos más complejos que no solo van a bailar en pareja, van a tener la posibilidad de bailar con otros bailarines, la posibilidad de cantar”.

