Para fanáticos de Los Simpson: un casino ofrece US$6000 a los que encuentren “profecías” en los capítulos

Se sabe que en la serie animada Los Simpson hubo muchas escenas que, con el tiempo, se transformaron en predicciones. Desde un virus proveniente de Asia pasando por Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, hasta Alemania campeón en Brasil 2014. Esos hechos fueron algunos de sus tantos aciertos. Aprovechando estas “profecías” que se pueden ver en la serie animada, un casino británico tuvo una idea: pagará 5.000 euros a quien vea todos los capítulos de la serie y encuentre nuevos vaticinios.

“Estamos buscando a nuestro primer analista oficial de la Serie Simpson”, se puede leer el aviso de la empresa publicado en su página web. En ese comunicado también explican que la idea es que aquella persona elegida, luego de mirar los 706 episodios, encuentre información útil para predecir lo que va a suceder el año próximo. “Estamos intrigados por ver lo que nos depara el 2022″, señalaron.

Los Simpson anticipan la final del Mundial - Fuente: YouTube

Asimismo, hicieron hincapié en qué tareas deberá cumplir el postulante: “Durante cada episodio, se le pedirá al profesional que tome notas sobre historias destacadas para retroalimentarnos a nosotros y a nuestro equipo de expertos en predicción. Luego, compilaremos los eventos en una lista de predicciones futuras con una probabilidad de que ocurra cada una”.

Desde la compañía de Casinos destacaron: “Es un fenómeno muy conocido que Los Simpson han predicho eventos importantes de la vida, y en nuestra industria también nos gusta predecir lo que el futuro nos depara a nosotros”.

Si bien puede parecer el trabajo soñado para cualquier seguidor de la serie, quien obtenga el puesto tendrá que invertir al menos 36 horas semanales a lo largo de 8 semanas. El monto de pago anunciado es por dos meses.

Buscan un "analista" de Los Simpson para detectar nuevas profecías (Foto: Captura Twitter/@JovanieRazn1)

En cuanto a los solicitantes, se aceptan de todos los países y deben ser mayores de 18 años. Entre los requisitos que exige la empresa se destacan: dominio del inglés; sólidas habilidades de redacción para elaborar con precisión los informes; tener acceso a un televisor o computadora portátil para ver y completar su trabajo; y, por supuesto, “el amor por Los Simpson es deseable, pero no esencial”.

Aunque aquella persona elegida no solo percibirá casi 6.000 dólares, si no también una caja de donas semanal: como las que tanto le gustan a Homero Simpson. Por último, el “analista” tendrá su premio extra “por apuntar eventos sobresalientes de la serie y ayudarnos a predecir la probabilidad que tiene cada uno de hacerse realidad”. También se le abonarán todos los costos de Disney Plus para ver el programa y los gastos de Wi-Fi durante el período que se extienda el empleo.