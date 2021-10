“Describí a tu ex con frases de Los Simpson”: el desopilante hilo que revolucionó Twitter

“Describe a tu ex en una frase simpsoniana”, fue el pedido que un usuario de Twitter (@HomeroLoDijo) le hizo a sus seguidores en la red social. Sin darse cuenta, su solicitud se volvió viral y en pocos minutos, usuarios de todas partes del mundo se acercaron a su tuit para llenarlo de memorables escenas de la famosa familia amarilla.

Mientras que muchos se lo tomaron con humor, otros tantos aprovecharon para abrir su corazón y dejar al desnudo los recuerdos de una relación fallida. Siempre relacionados con la serie animada estrenada en 1989 y creada por Matt Groening, los usuarios recordaron sus exnoviazgos mientras jugaron a buscar qué escena aplicó mejor a la situación que vivieron.

La más utilizada fue aquella que remonta al capítulo donde el abuelo de la familia viaja a Branson, Misuri, para conquistar a una mujer. La melodía “suripanta, suripanta, suripanta” se hizo presente en Twitter casi de manera instantánea.

Otro de los más elogiados por los usuarios tuvo como protagonista a Milhouse, el amigo de Bart Simpson, en aquel capítulo donde queda a cargo de la seguridad nocturna de una fábrica abandonada que se derrumba en plena noche. “¡Yo lo vi todo! Primero se empezó a caer... y luego se cayó”, expresa el personaje, haciendo un paralelismo con una relación que terminó de un día para el otro y sin explicación alguna.

Los mensajes no dejaron de aparecer y conforme pasaba el tiempo, los usuarios llegaban con más y más frases de la serie. “Te quiero como amigo, deberíamos ver a otras personas, no me dejan mis papás, mi amor es el mar” y “no quiero matarte pero si me obligas”, fueron las excusas propuestas por Homero para que Lisa abandone su relación con Rafa y recordadas al momento de armar memes.

La separación de los padres de Milhouse y el dibujo de “la dignidad” fue otro gran protagonista de la jornada; así como la recordada frase de “esto se va a poner feo” .

“Desvergonzada intergaláctica”, “Así que, vuelve arrastrándose ¿eh?” y “¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere”, también fueron de la partida. No obstante, el favorito de los usuarios -y el más repetido- se remontó a un capítulo que poco tiene que ver con las relaciones de pareja pero que dejó una frase muy acertada para este tipo de situaciones: “Mi vieja mula ya no es lo que era”.

El humor con el que muchos decidieron hacer su aporte al hilo de Twitter provocó que el mensaje original fuera no solo muy comentado sino muy retuiteado.

