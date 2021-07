El bueno, el Bart y el Loki: Los Simpson y Marvel cruzan caminos y animan a revisar otras perlas en el catálogo de la familia animada

La de Los Simpson es una fórmula susceptible de cualquier tipo de experimento. El universo de esa familia permite lecturas sociales, parodias o humor físico, según lo desee el guionista de turno. Y ese “vale todo” que caracteriza a esta ficción, dio pie al estreno de un divertido cortometraje en el que Bart y Lisa conocen a Loki, el popular personaje del universo Marvel. Y esta pieza es una más dentro de una tradición de otros cortos de Los Simpson, que vale la pena descubrir.

El bueno, el Bart y el Loki

En el último cortometraje protagonizado por los personajes de Springfield, ellos cruzan sus caminos con una de las figuras más seguidas de Marvel. Loki, antiguo villano ahora devenido a antihéroe, nuevamente sufre el exilio de Asgard debido a sus manipulaciones y mentiras. Sobre el puente de arcoíris, Thor, Heimdall y Odín, expulsan al villano de ese reino para enviarlo a Springfield, a vivir una suerte de condena en la Tierra. En ese lugar, el Dios de la mentira conoce a Bart, otra mente manipuladora, también dispuesta a causar el mal. Y cuando los planes de ambos parecían tener éxito, Lisa decide frenarlos con la ayuda del mítico martillo de Thor. En poco más de cinco minutos, este corto plantea un pequeño cruce entre ambas franquicias, que culmina con la aparición de una peculiar versión de Los Vengadores, pero integrada por varias de las personalidades de Springfield.

The Longest Daycare

En el año 2012, este cortometraje marcó la segunda llegada de Los Simpson al cine, luego del estreno de su propio largometraje. El productor James L. Brooks, que trabaja en la serie desde sus inicios, fue el que tuvo la idea de crear este pequeño título, como modo de celebrar los 25 años de los personajes en la pantalla chica. Aquí la historia transcurre en una guardería, en la que Maggie se enfrenta a su gran rival, el niño de una ceja conocido como Gerald. A lo largo de la trama, la bebé Simpson intentará defender a una pequeña oruga, que corre el peligro de ser aplastada por el malvado niño, y con esa excusa, ambos protagonizaran numerosos enfrentamientos. La recepción del público frente a este cortometraje fue muy positiva, y Brooks consideró que Maggie tenía mucho potencial para protagonizar otros relatos de este tipo. Según comentó el productor en una oportunidad, la bebé es como una especie de Charlie Chaplin, que logra hacer humor sin emplear la palabra.

Jugando con el destino

El romance de una tarde entre Maggie y un bebé al que conoce en una plaza, es el eje de este tierno drama. Como se había demostrado en The Longest Daycare, las posibilidades que brinda la más pequeña del clan Simpson, le permitió a la producción llevar adelante una historia muda, de poca duración, e ideal para toda la familia. Jugando con el destino se divierte utilizando todos los clichés del cine romántico, para trasladarlos al universo de la pequeña Maggie. Para los adultos, esta es una nueva manera de acercarse a un personaje que conoce de sobra, pero para los más chicos de la casa, Maggie (y este corto) representa una gran puerta de entrada al mundo Simpson.

El despertar de la siesta

A lo largo de sus centenas de episodios, las referencias de Los Simpson al universo Star Wars son casi innumerables. Y en El despertar de la siesta, ambas franquicias se fusionan una vez más, para contar un relato en el que Maggie debe medir su fuerza (nunca mejor dicho) contra el antipático bebé Gerald. El cortometraje aprovecha la popularidad de la tercera trilogía de Star Wars, para incluir varios guiños y personajes de esa generación, como es el caso del popular BB 8. Claro que eso no significa que la historia se olvide de varios pasajes clásicos de la franquicia creada por George Lucas, como la aparición de Lando Calrissian, la carbonita y quizá el más representativo, el atardecer de dos soles.

Todos los cortos de Los Simpson se encuentran disponibles en Disney+.

Los cortos originales

Aunque los mencionados arriba son los cortos más recientes basados en Los Simpson, resulta imposible no mencionar que la familia amarilla, originalmente nació pensada para un formato de pocos minutos. Estos personajes debutaron en la pantalla chica en 1987, mediante historias de apenas un minuto. Inicialmente, el público no reaccionó con demasiado entusiasmo, la animación era muy precaria, y sus tramas no permitían profundizar demasiado en ninguno de los protagonistas. Sin embargo, poco a poco aparecieron algunos fans que seguían con lealtad esos cortos, que se prolongaron durante tres temporadas. Aunque pasaron los años, estos 48 cortos aún son una pieza muy valiosa para descubrir los primeros pasos de esta exitosa ficción.