Mica Viciconte cree que su relación con Fabián Cubero es más fuerte tras la pelea con Nicole Neumann Crédito: Instagram: @micaviciconte

Fabián Cubero y Nicole Neumann una vez más son noticia. La realidad indica que los conflictos entre los dos son moneda corriente y resulta que ahora la panelista de Nosotros a la mañana denunció a su ex por "impedimento de contacto" con sus hijas, Allegra, Sienna e Indiana.

Y no tardó en aparecer la voz de Mica Viciconte, que asegura que ya no se mete en las peleas que su pareja tiene con Nicole. En diálogo con la revista Caras, Viciconte reconoció que el conflicto entre Fabián y Nicole fortaleció su romance.

"Hablamos respecto a qué es lo que quiere cada uno y sobre cómo mejorar como pareja. Este tipo de situaciones te hunden o te sacan adelante, y a nosotros nos fortaleció como pareja. Justamente en este tema es donde se generan diferencias de pensamiento", confesó.

Hace unos días Cubero también habló con la modelo tras la denuncia por impedimento de contacto. "Hay un bozal legal y lo voy a respetar. Pero entregué a las nenas, no me retrasé nada. No sé por qué hizo la denuncia; habría que preguntarle a ella por qué hace estas cosas", sugirió.

También se refirió a la demanda que le hizo a Neumann por dos millones de pesos: "No quiero verla arruinada. Quiero estar tranquilo, vivir en paz. Ella inició el bozal legal y pedí reciprocidad para que sea parejo para ambos lados. Estamos sin diálogo y hay que resolver eso porque la organización se hace difícil".

Viciconte también contó en su momento que Cubero había perdido la voz y que estaba muy angustiado. "Me afecta porque uno canaliza por algún lado. Es tiempo. Esperemos vivir tranquilos", dijo Poroto. "El tema es profundo pero hay una cautelar y no quiero hablar. Todavía no podemos cortar con esto", finalizó.