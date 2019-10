Parejas que perdonaron infidelidades y ahora son matrimonios estables

Los cimbronazos maritales que sufrieron Bill y Hillary Clinton quedaron atrás y triunfó el amor, como en muchas otras parejas célebres Fuente: Reuters

9 de octubre de 2019

La infidelidad es uno de los problemas que pueden ocurrir en una relación de pareja. Y ni siquiera las celebridades quedan exentas de ella. Debajo hay un listado de las estrellas que han sufrido algún tipo de engaño amoroso y que, pese a ello, han vuelto a apostar por el amor con la misma persona que les fue infiel.

David y Victoria Beckham

Victoria se enteró por un periódico que el futbolista le era infiel, pero decidieron dejar el hecho en el olvido Crédito: El Tiempo, Colombia

David y Victoria Beckham se conocieron en un partido benéfico al que ella asistió y en el que él participó. Desde aquel día quedaron flechados y el 4 de junio de 1999 dieron el sí más esperado por la prensa mundial. Después de un tiempo se presentó la oportunidad de que el futbolista se convirtiera en el nuevo crack del Real Madrid, pero victoria tendría que mudarse a España. Tiempo después de estar radicados en la capital española, Victoria decidió volver a Inglaterra, ya que no logró acoplarse a Madrid, y dejó solo al deportista Inglés. Oportunidad que la asistente personal del deportista, Rebecca Loos, no dejó pasar. A las pocas semanas, la cantante tuvo que leer en el periódico 'News of the World' el intercambio de mensajes con la ahora modelo, invitándola a un encuentro sexual en un hotel.

Tras el escándalo la pareja decidió continuar con su matrimonio y olvidar todo lo sucedido. Tras 20 años de matrimonio y 4 hijos siguen juntos y muy enamorados.

Juanes y Karen Martínez

El cantante colombiano le fue infiel a su esposa con otra actriz Crédito: El Tiempo de Colombia

La historia de amor de Juanes y su esposa, la actriz y modelo colombiana Karen Martínez, comenzó tiempo atrás. En el 2003 le dieron la bienvenida a su primera hija, Luna Aristizábal Martínez, quién nació el 6 de septiembre y quien los impulsó a casarse un año después. Pero su relación no ha sido perfecta: en el 2007 la pareja decidió separarse por 4 meses a causa de una infidelidad por parte del músico con la también actriz Johana Bahamón. A raíz del error cometido por el intérprete de la camisa negra, Karen le pidió tiempo y espacio para pensar qué hacer con su relación. Después de unos meses ella decidió continuar con su matrimonio y perdonar lo sucedido.

Bill y Hillary Clinton

Atrás quedaron los tiempos del habano y el salón oval para la pareja de políticos estadounidenses Crédito: El Tiempo de Colombia

Bill Clinton y Hillary Clinton forman uno de los matrimonios más sonados y populares de la política mundial. Pero, como todas las parejas, han tenido sus problemas y fue precisamente en 1998 cuando se destapó el 'escándalo Lewinsky'. En dicho año, el presidente Bill Clinton se vio involucrado en un affaire sexual con Monica Lewinsky, su secretaria, con quien tuvo relaciones sexuales en 9 oportunidades entre 1995 y 1997. Tras el escándalo Hillary decidió perdonar al exmandatario y actualmente aún se encuentran juntos.

Beyoncé y Jay Z

El rapero engañó a la cantante, tuvieron una crisis, pero triunfó el amor Crédito: Instagram

La historia de amor de la cantante Beyoncé y el rapero Jay Z comenzó en 2002 cuando se conocieron para realizar un colaboración. Dos años más tarde aparecieron juntos en la red carpet de los premios MTV Video Music Awards y allí confirmaron su relación amorosa. En 2011 la pareja tuvo su primer bebé y, tras 8 años de matrimonio, Jay Z le confirmó a su esposa que le había sido infiel, suceso que ocasionó una fuerte crisis matrimonial. En declaraciones dadas a The New York Times, el rapero afirma que la música fue la terapia que logró salvar su relacion, ya que ambos componían canciones sobre cómo se sentían.

Pink y Carey Hart

Juntos desde 2001, por problemas de infidelidad la pareja ha pasado largos períodos separada, o sin hablarse Crédito: El Tiempo de Colombia

La cantante Pink y Carey Hart están Juntos desde 2001 y consolidaron su matrimonio en 2006. La estrella y su marido tienen 2 hijos y son la viva imagen de la felicidad. Sin embargo, han pasado tiempo separados y la propia Pink ha reconocido que han llegado a pasar largas temporadas sin hablar. La sombra de la infidelidad siempre ha planeado sobre Carey, como ella misma confesó en 2008.

En un programa de televisión, Pink confesó que su esposo se veía con otras mujeres cuando ella se iba de gira. Nunca se logró confirmar nada pero a pesar de todos los rumores siguen juntos, felices y fuertes ante las adversidades.

Nicole Kidman y Keith Urban

La actriz australiana y su novio soportaron problemas, pero ella dice que él es el amor de su vida Crédito: El Tiempo de Colombia

El cantante Keith Urban conoció a Nicole Kidman después de la separación de la actriz de Tom Cruise, con quien duró 11 años. La actriz define a su actual pareja como el amor de su vida, pero no todo ha sido un camino de rosas para ellos: han tenido problemas a causa de los múltiples rumores de infidelidad por parte del músico, quien se dice que fue infiel con la modelo Amanda Wyatt. Ante esta dura situación la aclamada actriz ha decidido hacer caso omiso a los rumores y seguir con él a pesar de las críticas.

Adam Levine y Behati Prinsloo

La voz de Marron 5 le propuso matrimonio a su novia modelo para dejar atrás su tumultuoso pasado Crédito: El Tiempo de Colombia

Fue en el año 2013 cuando el vocalista del grupo Marron 5, Adam Levine, confirmó su noviazgo con la modelo de Victoria's Secret Behati Prinsloo trás de haberla conocido gracias a un amigo en común. La pareja, que lleva 5 años de matrimonio y dos hijas como fruto de su amor, tuvieron un comienzo de relación difícil. Después de que el vocalista de la agrupación le pidiera ser su novia se vio envuelto en varios rumores con otras chicas; Prinsloo decidió alejarse de él y terminaron.

Tras dos meses alejados Levine decidió buscarla y pedirle matrimonio a lo que la modelo no dudo en decir que sí. Actualmente la pareja reside feliz en Estados Unidos.

Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker

Los actores están juntos desde 1997 y no afirman ni niegan las infidelidades Crédito: Instagram

Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick son considerados como una de las parejas más estables de Hollywood, dado que están juntos desde 1997; sin embargo, los rumores sobre las infidelidades por parte del actor los han perseguido durante el transcurso de los años. A pesar de todo, la pareja ha afirmado en múltiples ocasiones que la clave para tener un matrimonio duradero es estar fuera del ojo público.