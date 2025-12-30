Es argentino, viajó a Roma para cubrir la muerte del papa Francisco y terminó como actor en la serie más exitosa de Netflix

El 21 de abril de 2025 Francisco Freschi se despertó en Barcelona con la noticia de la muerte del Papa Francisco. Había algo que le decía que tenía que estar ahí, así que en “un acto de locura”, según sus propias palabras, compró un pasaje y viajó a Roma para documentar, como argentino, el fin de una era en el Vaticano. En el medio de un epicentro del mundo revolucionado, con turistas a sol y a sombra y mientras se organizaba el cónclave para decidir el destino de la iglesia católica, le sucedió algo literalmente salido de una película: lo frenaron en la calle y le propusieron ser parte de una de las producciones más importantes de Netflix. En diálogo con LA NACION relató cómo, durante un viaje improvisado que literalmente le cambió la vida, pasó a formar parte de Emily in Paris, serie creada por Darren Star, la mente detrás de Sex and the City, y protagonizada por Lily Collins.

Francisco Freschi fue a Roma para cubrir la muerte del Papa Francisco y terminó actuando en la quinta temporada de Emily in Paris Instagram @freschifrancisco

Francisco Freschi tiene 27 años y es oriundo de la ciudad de Resistencia, Chaco. Aunque terminó el colegio secundario con el título de Técnico Electromecánico y todo apuntaba a que su futuro estaba en la Ingeniería, estudió Licenciatura en Marketing. Tras recibirse, vivió un tiempo en Australia y recorrió distintas partes del mundo. Cuando regresó a la Argentina, sintió la necesidad de continuar en la búsqueda de nuevas experiencias y en 2024 se mudó a Barcelona para trabajar como freelance creativo en Marketing y Producción Audiovisual. En abril de 2025 viajó por unos días a Roma para cubrir para sus redes sociales la muerte del Papa Francisco, pero nunca se imaginó lo que le ocurriría cuando finalizaba una jornada laboral en pleno centro de la ciudad.

El argentino, Francisco Freschi aparece en el segundo episodio de la quinta temporada de Emily in Paris (Foto: Captura de video)

“De la nada, me agarraron dos chicos y empezaron a hablarme en italiano sobre un casting y yo no entendía nada. Pasamos al inglés, se presentaron y me dijeron que se dedicaban a buscar talentos en la calle y que tenía el perfil que necesitaban, el estereotipo italiano. En ese momento tenía un bigote más marcado y otro corte de pelo. Les parecí lo más italiano que encontraron en la calle”, sostuvo Francisco Freschi en diálogo con LA NACION. Si bien nació en la Argentina, también tiene nacionalidad italiana. La propuesta era tentadora y aceptó que le tomaran medidas y le hicieran unas fotos en la calle, aunque había una cuestión puntual: no sabía ni quiénes eran esas personas ni de qué proyecto se trataba.

Freschi tiene 27 años y es oriundo de Resistencia, Chaco; desde 2024 vive en Barcelona, donde trabaja en Marketing y Publicidad Gentileza Francisco Freschi

“No me querían soltar nada. Yo les decía ‘son muy guapos ustedes que me están pidiendo todos los datos, les estoy diciendo dónde estoy parando, qué estoy haciendo… y no me dicen nada. Perdón, yo desconfío’ y más viniendo de la Argentina”, afirmó entre risas. Aunque por contrato de confidencialidad no podían revelar nada, le explicaron que buscaban talentos locales para una producción internacional de Netflix y tras su incesante pedido le dijeron que se trataba de una serie sobre “una chica americana que se dedica al Marketing y a la Publicidad, pero que vive en París”. Ahí le cayó la ficha. “Me quedé mudo. Listo, ya está. ¿Cuántas posibilidades hay de que no sea Emily in Paris?”, comentó.

La escena de Emily in Paris con un argentino

Preseleccionado, siguió su plan original y regresó a Barcelona, pero la confirmación no se concretaba: “Continué con mi vida e hice el duelo, pero seguí trabajando porque no había espacio para el llanto”. Dos días se convirtieron en tres semanas y recién ahí, cuando todo parecía haber quedado en una divertida anécdota, le llegó un mail en italiano de la directora de casting de Netflix. Le explicó que hubo un problema administrativo que los obligó a frenar la producción, pero que estaba contratado. En una jornada maratónica de 36 horas envió la documentación, puso en orden su trabajo y sacó un pasaje a Roma. Aterrizó un lunes a la medianoche, durmió dos horas y a las 4 de la mañana estaba listo para actuar por primera vez en su vida y en una serie de la que es fanático.

Pasó por maquillaje y peinado y luego lo llevaron a una casona en la que se grabarían escenas para el segundo episodio de la quinta entrega. “Los actores principales tenían su guion y los extras eran relleno, pero tenían que estar interactuando. El director [Andrew Fleming] nos dijo: ‘La situación es fiesta. Nosotros vamos a poner música y ustedes tienen que bailar, brindar, reírse y pasarla bien’. Lo que ellos buscaban era el concepto de fiesta para un norteamericano, un show, y el italiano es muy parecido al argentino que cuando sale por ahí no baila mucho, va al boliche para ver quién está y se queda quieto. Y les pasó eso. Tuvieron que cortar mucho las escenas porque no había movimiento”, explicó. “Por ahí salgo yo, que parezco un saco de papa moviéndome, y les gusté. Me pusieron en más escenas y le dijeron a la directora de casting ‘traelo más a Francisco porque le pone onda y es lo que necesitamos’. Buscaban eso y se los di”, aseguró orgulloso.

El argentino Francisco Freschi participó de la quinta temporada de Emily in Paris

Si bien su personaje no tiene diálogo, se lo ve claramente en la pantalla, justo detrás del personaje de Emily (Collins). Sin embargo, su destaque no simpatizó nada a la hija de Phil Collins: “Para una escena el director me marcó que mi movimiento era entrar al salón y pasar en frente de ella, pero eso generó drama. Entro caminando y ella dijo ‘¡paren todo!’. Dijo que le estaba arruinando el plano y preguntó quién autorizó eso. Ella solo hablaba con el director, no con el resto del equipo”. Obviamente, todas las miradas se posaron en él. Después se le acercó el asistente de dirección y en español le aseguró que se quedara tranquilo porque Collins tenía “unos días difíciles”. Finalmente, cambiaron la escena y recortaron varias partes. A pesar del mal trago, afirmó que tuvo una excelente experiencia con Eugenio Franceschini (Marcello) y Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau).

Hasta el 18 de diciembre de 2025, día en el que la quinta temporada de Emily in Paris llegó a Netflix, Freschi tuvo que mantener su participación en secreto. Él mismo le dio play a la serie para buscarse y aseguró que verse en la pantalla fue muy chocante: “En mi vida me imaginé algo así. Me dio una validación de algo que pensaba que no era para mí y me demostró que podía hacer algo más. ‘Si logré estar acá, hacer todo esto, ahora me tiro con todo a donde sea’, pensé. Me armé un book de fotos, me presenté en ocho agencias de publicidad, quedé en seis y ya me salieron mis primeros trabajos publicitarios”.

Tras la experiencia en la serie de Netflix, el argentino comenzó a impulsar su carrera de modelo, grabó publicidades y ahora busca interiorizarse en el mundo del entretenimiento Gentileza Francisco Freschi

Y a veces la vida es eso, estar en el lugar y en el momento indicado, escuchar esas corazonadas y arriesgarse. En su caso, el viaje a Roma, que originalmente era para cubrir, como argentino, un acontecimiento histórico, terminó mostrándole un mundo nuevo. “Fue un golpe de suerte. Si lo hubiese buscado capaz, no se hubiese dado así. La oportunidad, la suerte, el destino, o lo que sea, me golpeó la puerta y yo me tiré”, reflexionó. Cuando regrese a Barcelona luego de pasar el verano en Resistencia, continuará con su trabajo en Marketing, buscará crecer dentro de la publicidad y comenzará a interiorizarse en la industria del entretenimiento. En su caso, la próxima oportunidad puede estar, literalmente, a la vuelta de la esquina.