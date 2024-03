Escuchar

Son muchos los motivos que pueden llevar a una persona a inscribirse en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). Algunos lo hacen porque necesitan el dinero para pagar deudas, realizar un tratamiento médico, viajar, estudiar o arreglar su casa. En el primer programa de esta semana, dijo presente Aki Herrera, de 20 años, quien fue acompañada por sus padres, su pareja y sus amigos. Si bien su paso por la competencia fue bastante corta, protagonizó un momento que emocionó a más de uno: reveló qué quería hacer con los millones en caso de ganarlos y su padre rompió en llanto.

Aki Herrera tiene 20 años, es emprendedora, trabaja en una dietética familiar y estudia artes audiovisuales (Foto: Captura de TV / eltrece)

“Atiendo una dietética familiar, también soy emprendedora, organizo eventos y estudio artes audiovisuales”. Así fue la presentación de la joven de 20 años. Fue una iniciativa suya inscribirse y desde la tribuna la apoyaron sus padres, su pareja y sus amigos. En el primer escalón le tocó la temática de “Montañas, cerros y volcanes”. Ella debía decir en qué continente se encontraban, si en Asia, América, África o Europa. “¿Estudiaste?”, le preguntó Guido Kaczka y ella le aseguró que sí.

No obstante, antes de arrancar con el juego, el conductor quiso saber qué haría con el premio mayor en caso de ganarlo. “Con los millones podría empezar a independizarme con mi pareja”, sostuvo Aki y ante la duda de Kaczka explicó: “Vivo con mi mamá y mi papá todavía y quiero independizarme”.

La joven estuvo acompañada por su novio, su padre y su madre (Foto: Captura de TV / eltrece)

“¿Y los papás que quieren?”, preguntó el presentador, pero para ese entonces, mientras su madre alentaba la decisión de su hija desde la tribuna, su padre se secaba las lágrimas. “Claro, lo que queremos todos los papás, que estén bien”, reflexionó Kaczka pero rápidamente advirtió: “El papá ni habla”. Y es que, efectivamente, el hombre lo escuchaba con los ojos brillosos sin emitir sonido.

El padre de Aki se conmovió hasta las lágrimas cuando la joven contó que si ganaba, usaría el dinero para independizarse (Foto: Captura de TV / eltrece)

“Uy se emocionó. Vos sos de los míos; la ves en la tele y claro...”, expresó Kaczka empatizando con él y hasta le preguntó cómo se llamaba. “Acá estamos Omar, con la familia y Aki que va a jugar”, le dijo Guido para motivarlo. Finalmente, la competencia se reanudó y la joven hizo 12 aciertos en 60 segundos y logró pasar al siguiente escalón. No obstante, a pesar de sus intenciones, su desempeño no fue suficiente y ahí terminó su paso por Los 8 escalones.

Participó de Los 8 escalones y dejó sin palabras a Guido Kaczka al mostrarle cómo tenía las manos

En Los 8 escalones de los 3 millones, participan personas con todo tipo de historias, experiencias y personalidades. Muchas sobresalen de las filas por algún motivo en particular y días atrás, quien lo hizo fue Agostina Vilela. ¿El motivo? Lo que tenía en las manos. “Tenés unas uñas tremendas de largas. ¡Por favor!”, expresó atónito Guido Kaczka. “Son impresionantes”, advirtió sin salir de su asombro.

La participante tenía unas uñas muy largas y llamativas, esmaltadas con color rosa. “La gente siempre se sorprende. Puedo hacer todo, porque siempre me cuestionan si puedo hacer cosas y sí, puedo todo”, explicó. No obstante, el presentador no fue el único que se sorprendió. Carmen Barbieri le preguntó si podía tocar el timbre y Evangelina Anderson quiso saber cómo hacía con el celular. La joven, en tanto, les explicó que usaba las yemas de los dedos.