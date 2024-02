escuchar

Día a día, ocho personas dicen presente en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) con un objetivo claro: superar a los rivales y llevarse el premio mayor y, si es posible, ganar la llave que habilita un lugar para jugar en la final por un departamento a estrenar. Quienes se inscriban deben tener un vasto conocimiento en diversas áreas como política, historia, geografía y arte. Si bien el saber es importante, también es necesaria una cuota de suerte, por lo que varios optan por tener consigo algo que los identifica y con lo cual se sientan cómodos. Esta semana, justamente, una participante desconcertó a Guido Kaczka al mostrarle cómo tenía las manos. ¿Qué sorprendió al conductor? Qué la joven tenía las uñas rosas y extremadamente largas.

En la emisión del miércoles dijo presente Agostina Vilela. En la tribuna estaban madre, su hermano, sus primas y su tía, quienes la alentaban con gritos y carteles. En cuanto a qué haría con los millones en caso de ganarlos, comentó que los usaría para viajar con su familia a visitar a su tío.

Agostina llevaba las uñas largas y en color rosa (Foto: Captura de TV / eltrece)

Tras la breve presentación, Guido Kaczka se acercó a ella para que eligiera entre los temas disponibles para jugar por la llave. Ella extendió la mano sobre los papeles, pero el conductor se sorprendió. “¡Ah, no! Tenés unas uñas tremendas de largas. ¡Por favor!”, expresó atónito. “Pero son aberturas, impresionante”, advirtió sin salir de su asombro.

Efectivamente, la participante tenía unas uñas muy largas y llamativas, esmaltadas con color rosa y unos apliques brillantes. “La gente siempre se sorprende. Puedo hacer todo, porque siempre me cuestionan si pudo hacer cosas con las uñas y sí, puedo todo”, explicó ella. No obstante, el presentador no fue el único sorprendido. Desde su lugar en el jurado, Carmen Barbieri tomó la palabra y le consultó si podía tocar el timbre. Ella le explicó que sí, que lo hacía doblando el dedo o usando la yema del dedo índica.

Agostina sorprendió a todos al mostrar cómo tiene las uñas (Foto: Captura de TV / eltrece)

Por su parte, Evangelina Anderson quiso saber cómo hacía con el celular, a lo que Agostina le explicó que usaba los dedos. “Tengo respuesta para todo”, comentó entre risas y la modelo no dudó en aplaudirla.

Finalmente, el juego se reanudó. A la joven le tocó “Capitales de países de América”. No obstante, logró solo nueve aciertos en un minuto y no pudo avanzar al siguiente escalón.

Participó en Los 8 escalones y se robó toda la atención de Guido Kaczka al contarle dónde trabaja

En Los 8 escalones de los 3 millones, se presentan personas con todo tipo de historias y profesiones, desde una kiosquera, hasta un médico, una vidente y un paleontólogo. Días atrás estuvo Romina, quien contó que era carnicera. Guido Kaczka le preguntó por el nombre del comercio y ella le dijo: “La lechona de Palomar”. El conductor se sorprendió escucharla y reflexionó: “Te da ganas de comer ese título, bueno al que le gusta”.

La participante, por su parte, le extendió la invitación para que visitara el local. “La carnicera, de La lechona, de Palomar, ¡es buena esa!”, enfatizó el conductor y quiso conocer un poco más sobre el trabajo que realizaba. Ella le explicó que hacía de todo un poco: “Corto, atiendo y despacho los pedidos”. A pesar de sus intenciones, la joven quedó muy lejos de llegar a la final.