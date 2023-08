escuchar

El perfil de los participantes de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) es muy diverso. Así como algunos son más introvertidos y van ganando confianza y seguridad a medida que avanzan en la competencia, hay otros que desde el primer momento se muestran extrovertidos y verborrágicos y no tienen problema en decir lo que piensan y sienten. En el programa del martes, se presentó Cristian, que viajó desde Santa Fe y le hizo una inesperada propuesta a Carolina “Pampita” Ardohain, quien sorpresivamente no descartó del todo la idea.

Tras presentar al jurado, Guido Kaczka le preguntó a los participantes quién se ofrecía como voluntario para arrancar el primer escalón de verdadero/falso. El primero, o mejor dicho el único que levantó la mano fue Cristian. El hombre contó que trabaja en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Reconquista. Pero, no solo eso, sino que también reveló que es cantante y participa en distintos eventos.

El participante de Los 8 escalones contó que trabaja en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Reconquista y también es cantante (Foto: Captura eltrece)

Esta última información generó interés en el conductor del programa, quien no dudó en preguntarle: “¿Cantás lindo?”. Cristian le respondió: “Creo que sí”, y acto seguido fue consultado por el tipo de música que hacía. “Canto cumbias. Para las fiestas me llaman para eso, para tu casamiento, el casamiento de Pampita, el cumpleaños él. ¿Me llaman para qué? Para bailar, entonces canto cumbia”, indicó el hombre de Santa Fe.

“¿Cantaste en el casamiento de Pampita?”, le preguntó anonadado Kaczka. No obstante, el intérprete le explicó que era una forma de decir: “No, si me llega a llamar. Si se llega a casar de nuevo Pampita”, aclaró. Fue entonces cuando intervino Carolina, quien desde su lugar desde el jurado escuchaba atenta el intercambio. “Esperemos que no, que sea la última”, acotó entre risas.

La propuesta de un participante de Los 8 escalones a Pampita

Cabe recordar que en la modelo pasó por el altar en dos oportunidades. En 2002 se casó con el expolista y empresario Martín Barrantes, de quien se separó un año despúes y con quien protagonizó un escandaloso divorcio que duró un par de años. Entre 2005 y 2015, Carolina estuvo en pareja con Benjamín Vicuña, con quien tuvo cuatro hijos: Blanca - fallecida en 2012 - Bautista, Beltrán y Benicio, aunque no hubo casamiento. En 2019, Pampita volvió a vestirse de blanco e intercambio alianzas con Roberto García Moritán con quien tiene una hija en común, Ana.

Si bien durante Los 8 escalones la conductora aseguró que espera que su casamiento con el político haya sido el último, Carmen Barbieri se sumó a la propuesta de una nueva boda y le comentó: “¿Con el mismo por qué no?”. La idea no fue del todo descartada. “O con el mismo, cuando renueve votos...”, propuso Carolina. Fue entonces cuando el participante, quien ya había dejado en claro sus intereses de cantar en su fiesta, le sugirió que si se casaba en otro lado podía llevarlo para que interpretara algunos temas de cumbia. “Buena idea”, culminó Pampita.

A pesar de su buena onda y predisposición, Cristian arrancó el juego con el pie izquierdo. No respondió correctamente primera pregunta y fue uno de los primeros en quedar eliminado de la competencia.