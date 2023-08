Un participante de Los 8 escalones le hizo un inesperado comentario a Pampita y dejó a todos boquiabiertos

escuchar

El programa de Los 8 escalones del millón (eltrece), conducido por Guido Kaczka, suele regalarles a los espectadores momentos divertidos, protagonizados por las actitudes o anécdotas de los concursantes y asistentes. Este martes, el participante Samuel Cho derrocó a Santiago Simari, quien no pudo batir el récord de ganar los 18 millones de pesos. El ganador de la noche, que regresó por los seis millones, dejó a todos boquiabiertos ante el comentario que hizo sobre Carolina “Pampita” Ardohain, que hizo reír a la modelo: “Puede ser platónico”.

Samuel Cho, argentino descendiente de padres coreanos, asistió al programa de Los 8 escalones para conseguir el premio e invertirlo en viajar a Corea del Sur con su novia, Marisol, que nació en la Argentina. Este martes, el joven se convirtió en el ganador de la noche y se llevó el premio de tres millones de pesos. Pero lo que más llamó la atención del concursante fueron los comentarios que dirigió hacia una de las asistentes del programa: Pampita.

Samuel Cho ganó tres millones de pesos

En una prueba en la que Cho debía adivinar de quién se trataba la canción “Te quise tanto”, de Paulina Rubio, que sonó en el estudio de eltrece, hizo un gesto con los dedos índice y pulgar que llamó la atención de Guido Kaczka: “Es un corazón coreano”, señaló el participante. Al instante, Pampita replicó el movimiento y el joven advirtió: “Me despido de mi novia. Me tiró un corazón Pampita”. Y siguió: “Chau, nos vemos”, mientras saludaba con la mano.

Los comentarios de Samuel Cho hacia Pampita Ardohain en Los 8 escalones

Al finalizar el programa y consagrarse ganador de los tres millones de pesos, Samuel Cho abrazó a su pareja mientras ambos sostenían el cheque. “Gorda, pará, que está Pampita”, advirtió el participante. Y añadió: “Es mi permitido”. En tanto, la modelo se tapó la cara mientras se reía.

“Mi novia no vino porque piropeé demasiado a Pampita”

Pero la historia no terminó ahí. Samuel Cho regresó la noche de este miércoles para continuar por el premio de los seis millones de pesos. “Viajará con su novia Marisol, que hoy no vino”, señaló Kaczka. A lo que el concursante respondió: “No vino porque piropeé demasiado a Pampita, me parece”.

En tanto, la modelo disparó: “Puede ser platónico lo nuestro”. Pero Cho bromeó: “No, no puede ser lo nuestro, Pampita. Disculpame, pero no”. Samuel se desempeña como vendedor en una exitosa tienda de ropa masculina en el barrio porteño de Flores, a través de un emprendimiento que lanzó junto a su hermano. La particularidad de su negocio, según detalló en el programa, es la combinación de la moda con la tecnología blockchain. Además, también trabaja como conductor en una aplicación de traslados.

Así, Samuel Cho se convirtió en ganador de Los 8 escalones, al derrotar a Santiago Simari en la noche de este martes, quien tenía el objetivo de alcanzar el premio de los 18 millones de pesos, luego de batir el récord la noche anterior al obtener 15 millones. Pero una pregunta culinaria terminó con la buena racha del concursante.

LA NACION