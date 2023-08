escuchar

Si algo quedó demostrado en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) es que nunca faltan las sorpresas y los comentarios inesperados que dejan a más de uno boquiabierto. Lo cierto es que cada día se presentan ocho personas al programa, que traen consigo sus propias historias, anécdotas y cábalas. Justamente, a lo largo de los programas, varios participantes llevaron consigo distintos amuletos de la suerte, desde un collar que compartido con la suegra hasta un libro con autógrafos de famosos. El lunes, fue el turno de Ángel, que llamó la atención de Guido Kaczka al sostener con firmeza un cuaderno en la mano. No obstante, más desconcierto causó cuando reveló qué contenían esas páginas: todas las fotos que se sacó con su “amigo” Diego Armando Maradona.

Si bien hoy está jubilado, Ángel Gil contó en el programa que antes fabricaba redes y pelotas de fútbol. “¿Qué tenés en la mano?”, le preguntó el conductor, demostrando su curiosidad, ya es que el participante sostenía con fuerza un cuaderno negro con líneas de colores. “La cábala de Diego Armando Maradona”, le aseguró el participante, y agregó: “Tengo fotos, todas las fotos que me saque con él”.

Ángel recordó en Los 8 escalones su amistad con Maradona

Esto llamó ampliamente la atención de Guido Kaczka. “¿Más de una?”, indagó; porque si conseguir una foto con Maradona, seguramente no fue tarea sencilla, podría pensarse que haber logrado tener más de una, fue aún más complejo. Pero, nada de eso, porque el jubilado contó una historia que sorprendió a todos. “Sí, porque yo era amigo de él”, contó y reveló: “Estuve en Cuba con él”.

“¿De Maradona? ¿Y de (Guillermo) Coppola?”, indagó anonadado el conductor. “No tanto de Coppola, sino más amigo de Lalo Maradona (el hermano mayor de Diego) y Hugo Maradona (el menor de los tres), que estaba en Nápoles”, indicó el participante sorprendiendo aún más a Guido.

El participante llevó un cuaderno con fotos y el perfumero que le regaló Maradona (Foto: Captura eltrece)

Lo cierto es que, quién no soñó alguna vez con ser amigo de su ídolo deportivo, con jugar un ‘picadito’ con Lionel Messi un domingo o pelotear con Juan Martín del Potro. Ángel Gil aseguró en Los 8 escalones que fue amigo justamente de una de las máximas leyendas del fútbol argentino, pero no solo eso, sino que también reveló que Maradona le hizo un regalo y él lo llevó al programa.

“Tengo de cábala la foto y el perfumero... Este perfumero era de Diego y lo usaba todo el tiempo”, aseguró, mientras mostraba ante la cámara la pieza de metal que tenía grabada una estrella. Sobre esto, contó que el frasco contenía el perfume Angel. Fue entonces cuando intervino Carmen Barbieri y acotó que se traba de una fragancia de Thierry Mugler.

“Ya lo usé al perfume de él; me bañé con el perfume. Era como si dios me tocara, me bendijo”, sostuvo el hombre, quien decidió usar anteojos de sol en el programa, por lo cual no pudo verse en detalle su rostro y contó que fue su hija Brenda quien lo anotó.

Al comienzo del programa, todo parecía indicar que los amuletos del campeón del mundo iban a traerle suerte, ya que arrancó con el pie derecho y respondió correctamente la primera pregunta del verdadero falso. No obstante, su recorrido no fue del todo óptimo y Ángel fue uno de los primeros en quedar eliminado de la competencia.