escuchar

El jueves, un nuevo grupo de ocho personas se presentó en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) para intentar convertirse en el ganador del premio mayor. En la competencia, cada participante tiene que responder correctamente el mayor número de preguntas posible mientras mira de reojo a los oponentes. Pero, al mismo tiempo, el juego les implica hacer públicas sus historias más íntimas, sus deseos y anhelos. En este contexto, es normal que aparezcan datos curiosos que tomen por sorpresa a más de uno. Justamente, el joven Martín reveló que tiene una particular fascinación por un insecto y Guido Kaczka no puedo esconder su asombro.

“Martín Simone, el hombre que vino solo. Está de novio, pero ella está trabajando y él jugando. Ella cobra por su trabajo, él cobra si gana el juego de Los 8 escalones. $3.000.000, porque es el premio, en ese caso no tiene que ver con un honorario, sino que se lo gana”, sostuvo el conductor del programa y, momentos más tarde, aprovechó para hacer una curiosa observación sobre el participante: “Te fascinas con las hormigas, dice acá”.

Un participante de Los 8 escalones reveló que es fanático de las hormigas

“¡No me quemés, no me quemés!”, respondió rápidamente Martín. “¿No lo pusiste vos?”, le consultó el conductor, ya que ese tipo de información es provista por los participantes. Finalmente, el joven le dijo que sí, que lo dijo él y se dispuso a ampliar su fascinación por las hormigas. “Es una historia un poco larga, pero básicamente en el laburo una compañera contó que a sus hijos les había comprado un hormiguero y a todos les pareció un poco extraño”.

“Nos contó y nos empezamos todos a fascinar y terminé, no sé cómo, viendo videos de hormigas contra avispas”, reveló Martín. “¿Las hacés pelear?”, preguntó Kaczka dejando entrever su curiosidad, pero el joven le explicó que no, que solo veía videos. “Te fascinas mirando videos, pero vos no tenes hormigas”, advirtió el conductor, pero para su sorpresa, el participante le reveló que si bien por el momento no tenía, su plan era ser dueño de “un buen terrario”.

Carmen Barbieri también reveló que las hormigas le parecen fascinantes (Foto: captura eltrece)

“La vida de las hormigas es fascinante”, acotó Carmen Barbieri. “Me fascinan las hormigas; la inteligencia, como se agrupan, es maravilloso”, reflexionó. Fue entonces cuando Santiago do Rego le preguntó: “¿Tuviste alguna vez un fornicario? Que es el nombre técnico”. Divertida, la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine) le reveló que solo tenía uno en el balcón, pero que no lo podía combatir.

Si bien el joven de 24 años, fanático de las hormigas, llegó a la final, fue superado por Diego, de Floresta, que se impuso en el juego y se llevó los $3.000.000.

Ganó Los 8 escalones y desconcertó completamente a Guido Kaczka con un pedido cuando levantó el cheque

El miércoles, Mariángeles participó en el programa de preguntas y respuestas y logró ganar los $3.000.000. Festejó el premio con su marido y padre de su hija, a quien conoció hace 17 años cuando trabajó de moza en la fiesta de 50 años del padre de él. Pero, para sorpresa de todos, en presencia de él, la campeona le hizo un particular pedido a Guido Kaczka y el conductor se mostró completamente desconcertado.

“Yo vine para ser tu amiga Guido. ¡Quiero ser tu amiga!”, le manifestó la participante. El comentario tomó desprevenido al conductor, pero igualmente no dudó en aceptar la propuesta: “¿Amigos? Sí”. Kaczka le ofreció volver a participar por los $6.000.000 y si bien regresó el jueves, no logró el bicampeonato.