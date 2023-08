escuchar

El lunes, el amor llegó a Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) con una romántica historia al mejor estilo Nicholas Sparks. La protagonista de esta novela fue una mujer llamada Mara, quien contó cómo logró reencontrarse y convivir, con el amor de su vida, a pesar de los impedimentos de su madre en el pasado y de haberse casado y formado una familia con otro hombre. Sus palabras conmovieron a todos los presentes, especialmente a Carolina ‘Pampita’ Ardohain quien la escuchó embelesada. Pero, no solo hubo emoción, sino también aplausos.

“Mara, ¿Viniste sola?”, quiso saber Guido Kaczka. Ella le dijo que no, sino que la acompañaron su conviviente y una amiga.

“¿Con quién? ¿Cómo se llama tu conviviente?”, le preguntó el conductor sorprendido. La mujer le comentó que se llamaba Jorge Pedro y que conviven hace 17 años de la mejor manera. “Era mi novio cuando tenía 18 años, pero mi mamá no me dejaba andar con él”, expresó.

Mara contó la historia de amor con su "conviviente" quien además fue su primer amor (Foto: Captura eltrece)

La mujer contó que aunque Jorge Pedro fue su primer amor, a su madre lo le gustaba porque “no estudiaba” y por eso no pudo estar con él. Terminó, por decisión propia, casada con otro hombre, un abogado 18 años mayor; Ella en ese entonces estaba estudiando y era su secretaria.

“Mi marido murió, quedé viuda y entonces pasó el tiempo y lo fui a buscar a Chivilcoy. ¡Él no me llamaba! Yo estaba viuda y además era el amor de mi vida”, expresó la participante y aseguró que Jorge Pedro sabía sobre el cambio de su estado civil. Recordó que “hablaron”, pero sin “besos” porque él estaba enojado con ella. “¿Qué había pasado?”, quiso saber Kaczka, completamente inmerso en la historia y Mara le aseguró que no podía contarlo. “¿Y al oído no me decís?”, insistió. Finalmente, la mujer cedió y terminó vociferando la situación.

Los 8 escalones: Mara enamoró a todos con su romántica historia de amor

“Mi marido estaba muy enfermo y nosotros cumplimos años el mismo día y siempre me llamaba el mismo día del cumpleaños. Ese día que me llamó, mi marido estaba muy grave y la señora que trabajaba en mi casa, que era mi amiga, le dijo ‘un momentito que la señora lo va a atender’. Le pedí que le dijera que me llamara en cinco minutos. Me llamó y le dije ‘decile que no estoy’. Y nunca más me habló”.

“Mara te hago una pregunta, ¿Se puede vivir enamorado de dos personas?”, indagó el presentador tras escuchar su relato. “Eso me lo preguntó mi hija, cuando estaba con su papá y quedé viuda. Me dijo ‘mamá, ¿cómo podés amar a dos personas?’. Y yo le dije que son dos personas diferentes, momentos diferentes, tiempos, sensaciones y caminos diferentes. Yo ya había hecho mi camino, con mi marido, mis hijos, viví bárbaro, divino, feliz, pero mis hijos siempre supieron que el amor de mi vida era él. Y hoy vamos al cementerio y le ponemos flores a mi mamá”.

Pampita se emocionó al escuchar el relato de la participante de Los 8 escalones (Foto: Captura eltrece)

Esta última revelación valió las risas y los aplausos de todos los presentes que estaban completamente inmersos en el relato. “Yo a dos puntas no sabía vivir; era joven, tenía 58 años y me dijo mi hija ‘con todo lo que papá te dio, ¿Vas a ir a buscar a esta persona?’. Sí, porque es el amor de mi vida. Lo fui a buscar porque en dos partes no podía vivir. Él estaba con su señora, cosa que agradezco que ella nunca lo molestó y vivimos hasta hoy, felices”, concluyó la participante.

Si bien Mara conmovió a todos con su historia de amor, como no ganó el juego no pudo presentar en vivo a su “conviviente”. Pero, de igual manera, todos se emocionaron con el romántico camino que recorrieron para estar juntos.