El miércoles Fernanda, la mujer que es herrera de día y pizzera de noche, regresó a Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) para ir en busca de los $6.000.000. Pero, así como algunas veces se puede responder sin problemas las preguntas, ya sea por saber las respuestas de antemano o por una cuota de suerte, en su caso la segunda parte no fue buena y quedó eliminada en el primer escalón. En su lugar se impuso Mariángeles, que celebró el premio mayor junto a su marido y tras ganar le hizo una inesperada revelación a Guido Kaczka que lo dejó completamente desconcertado.

La participante empezó el juego de la mejor manera: cosechó luces verdes y esquivó las rojas. Su nombre, en tanto, fue tema de conversación durante la noche: “Siempre tengo que decir ‘Mariángeles todo junto’”, comentó la mujer de apellido Prieto.

Mariángeles, cuyo nombre se escribe 'todo junto' contó que va al gimnasio a diario para "escaparse de su casa" (Foto: Captura eltrece)

“¿Todos los días vas al gimnasio?”, le preguntó el conductor durante la competencia y para sorpresa de muchos, ella le reveló que lo así para no pasar tanto tiempo en su hogar. “¿O sea que a veces vas y no hacés casi nada?”, le consultó Guido. “Me quedo charlando, porque trabajo en casa y me tengo que escapar de mi marido, que también trabaja ahí y de mi hija. Es la única alternativa que encontré”, explicó.

Asimismo contó que, para ir al programa, ella y su marido se “escaparon” de su hija. “Vos lo hacés, pero también ellos lo hacen con vos”, dijo Kaczka al escucharla y no pudo evitar reírse cuando la mujer le dijo que se trataba de “la vida misma”.

Pero, no fue solo la estrategia que usa la participante de Berisso para salir de su casa, ni la forma en la que se escribe su nombre lo que sorprendió al conductor, sino también cómo conoció a su marido 17 años atrás: ella trabajó de moza en la fiesta de 50 del papá de él. “Ahí intercambiamos algo... hubo miraditas”, recordó. “Pero vos bandejeabas, tenías que estar atenta y a la vez lo fichaste”, le remarcó Guido.

Mariángeles llegó a la final y sacó una cómoda ventaja. La última pregunta fue de moda y estuvo a cargo de Evangelina Anderson. Los finalistas vieron en pantalla a la cantante Dua Lipa durante la Met Gala 2023 y tenían que decir el nombre del modelo de vestido que usó para el evento. Los dos participantes respondieron que era corte princesa, pero, por mayor cantidad de luces verdes acumuladas, la mujer se consagró como la nueva dueña de los $3.000.000.

Mariángeles le hizo una inesperada revelación a Guido Kaczka tras ganar Los 8 escalones

La campeona empezó a gritar sin parar y en ese momento se acercó su marido a celebrar con ella. “No lo puedo creer. ¡Pará! ¿Guido es posta?”, le preguntó la campeona al conductor. Sin entender realmente lo que pasaba y mientras sentía como le temblaba el cuerpo, Mariángeles se sinceró con Kaczka y le hizo una inesperada revelación que lo desconcertó.

“Yo vine para ser tu amiga Guido. ¡Quiero ser tu amiga!”, le manifestó. El comentario tomó completamente desprevenido al conductor, pero igualmente no dudó en aceptarlo: “¿Amigos? Sí”.

Tras este divertido momento, le preguntó “como su amigo” a Mariángeles si regresaba por los $6.000.000, oferta que por supuesto fue aceptada y este jueves estará nuevamente en el estudio.