escuchar

El jueves por la noche, se presentó en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) Lucas, de 32 años, biotecnólogo y becario del CONICET. Serio y de bajo perfil, tuvo un óptimo desempeño y logró superar, a paso firme, las distintas instancias hasta llegar a la gran final, donde dio el batacazo. A medida que avanzó el juego adquirió cada vez más confianza hasta que, con el cheque de siete cifras en mano, se animó a expresarle a Guido Kaczka el único deseo que tenía como nuevo campeón.

En Los 8 escalones se presentaron personas con todo tipo de trabajos. Participó un payador, una vidente, una vendedora ambulante y hasta una cazadora de ovnis. El jueves estuvo un biotecnólogo y el conductor no dudó en indagar en la profesión. “Básicamente, trabajamos con organismos vivos para generar productos o servicios. Yo particularmente trabajo en caracterización de virus”, explicó Lucas.

Lucas vive en Quilmes y se inscribió a Los 8 escalones por insistencia de su madre (Foto: Captura eltrece)

“Está haciendo un doctorado con un virus específico de mosquitos”, comentó el conductor, pero el participante lo corrigió y le explicó que no era un solo virus, sino varios. “Vive en Quilmes y se anotó porque responde bien desde la casa y su mamá le insistía”, agregó Kaczka y contó que en su tiempo libre Lucas disfruta de salir con sus amigos.

Asimismo, el presentador reveló que al biotecnólogo le gustaría hacer una campaña Antártica y el participante se mostró muy entusiasmado, así que tomó la palabra y aseguró que le encantaría investigar en algunos de los proyectos científicos del Instituto Antártico Argentino.

A paso firme, Lucas llegó a la final y rápidamente sacó una cómoda ventaja por sobre Florencia. La última pregunta combinó moda con música y estuvo a cargo de Carolina ‘Pampita’ Ardohain.

Lucas y Florencia se midieron en la gran final de Los 8 escalones y el becario del CONICET se quedó con el cheque (Foto: Captura eltrece)

“¿Qué look eligió la pareja de Mick Jagger para casarse en 1971 y se convirtió en un ícono de novia moderna? Solero de crochet; minifalda y corset; capelina y traje; capa y botas”, leyó la modelo en voz alta. El biotecnólogo respondió que, para su casamiento con el vocalista de The Rolling Stones, Bianca Jagger lució una capelina y un traje, y como su elección fue correcta, se consagró como el ganador de los 3 millones de pesos.

“Lucas, ¡Ganaste los millones de los 8 escalones!, ¡Son tuyos!”, celebró Guido y aprovechó para dar más datos sobre el nuevo campeón de 32 años, que además de dedicarse a la biotecnología “ayuda en la librería de la familia, labura y busca proyectos todo el tiempo”.

Lucas, el biotecnólgo ganó Los 8 escalones

El participante no pudo ocultar su emoción y agradecimiento. “No lo puedo creer”, comentó con el cheque en mano. El conductor entonces se le acercó y, a sabiendas de lo que se venía, Lucas no dudó en expresarle cuál era su único deseo en ese momento. “Quiero saludar”, expresó y sorprendió a Kaczka, ya que los campeones no suelen hacerle este pedido en voz alta. Pero antes de darle vía libre, le preguntó: “¿Volvés por los 6 millones?”.

El campeón aceptó la invitación y antes de que se terminara el programa se acercó a saludar con un beso a los jurados: Carmen Barbieri, Enrique Macaya Márquez, Carolina ‘Pampita’ Ardohain, Ignacio Otero y Horacio Cabak, el invitado del día, y les agradeció individualmente.