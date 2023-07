El divertido blooper de dos participantes de Los 8 escalones a la hora de salvar a un competidor: “¡Ay! ¿Qué dijiste?”

escuchar

Para ganar Los 8 escalones de los tres millones (eltrece) no solo se necesita conocimiento y suerte en las preguntas que te tocan, sino también de la ayuda de tus contrincantes que, en algunas situaciones, pueden ser los encargados de decidir si seguís en el juego. En el programa de este viernes, dos participantes tuvieron que elegir a uno de sus contrincantes para que avance de escalón, pero protagonizaron un divertido blooper.

Constanza y Claudia lograron una luz verde en el escalón de definiciones de la RAE, por lo que tuvieron la potestad de elegir entre Sebastián y Gastón para que uno de los dos continuara en carrera por los tres millones de pesos.

Guido Kaczka presentó a los dos jugadores. Por un lado, Sebastián, quien es dueño de una bicicletería en Mataderos y fiambrería familiar en San Miguel, que quería los tres millones de pesos para invertir en un emprendimiento de viviendas. Por el otro lado, Gastón, quien es médico cirujano vascular en un hospital de General Rodríguez, quien quería el premio para terminar de pagar en la casa que vive con su pareja.

El blooper de dos participantes de Los 8 escalones a la hora de salvar a un contrincante:

Sin embargo, cuando Guido Kaczka les pidió los votos, Constanza eligió a Gastón y Claudia eligió a Sebastián. “Lo charlan”, manifestó el conductor para que las participantes se pusieran de acuerdo.

Lo curioso fue que al pedirle nuevamente los votos, Constanza eligió a Sebastián y Claudia se quedó pensando y señaló a su compañera. “Eh... Gastón”, titubeó, dando a entender que no había escuchado la respuesta de Constanza. La decisión llamó la atención del público y el conductor, quien le pidió, otra vez, que lo charlaran.

En ese momento, Claudia se dio cuenta de que había elegido mal y le manifestó: “¡Ay! ¿Qué dijiste?”, entre risas y agregó: “No la escuché”. Pero el blooper continuó porque el conductor le consultó primero a Claudia y ella volvió a titubear y eligió a Gastón. Constanza, sin ganas de entrar en otra negociación, eligió a Gastón, quien accedió al escalón “escenario”, donde se presentó el coro Kennedy.

A pesar del divertido momento, tanto la estudiante Constanza, oriunda de Tornquist, como Claudia, la encuestadora, accedieron a la gran final del juego. Finalmente, la estudiante se quedó con el codiciado premio que quería para ayudar a sus padres monetariamente y decidió volver el lunes para ir por los 6 millones de pesos.

Tiene 3 trabajos, ganó Los 8 escalones y nadie creyó cuál fue su amuleto de la suerte: “Estaba segura”

María Eugenia se consagró como ganadora el jueves y no solo contó los múltiples trabajos que realiza, sino que sorprendió con el “amuleto de la suerte” que tenía en el jurado.

María Eugenia fue la segunda en responder la ronda de verdadero - falso. Antes de leerle la pregunta, Guido Kaczka quiso saber un poco sobre ella. “Soy docente en una escuela y ahora estoy como secretaria”, explicó la participante y agregó: “Y durante la mañana tenemos un emprendimiento de plomería con mi marido y arreglamos puertas”.

Los 8 escalones de los 3 millones

La docente tuvo un gran desempeño durante la competencia y se convirtió en una de las finalistas. Allí logró sacarle ventaja a Florencia, su contrincante. La pregunta decisiva estuvo a cargo de Luciana Salazar y fue sobre moda. Al elegir sus respuestas la modelo anticipó que había una ganadora y esa terminó siendo la docente, que se impuso con cinco luces verdes contra dos. “Maria Eugenia, ¡3 millones de pesos!”, celebró Guido. Al mismo tiempo, apareció en escena una de las hijas de la ganadora, que corrió a abrazar a su madre.

“¡No lo puedo creer, esto no es real!”, se escuchó decir por lo bajo a la campeona mientras festejaba con su hija. “No puedo caer todavía”, le aseguró al presentador, quien a su vez destacó la alegría que percibía en la menor. Antes de que termine el programa, la ganadora se acercó a saludar a los miembros del jurado y se tomó unos segundos más cuando se paró frente a Luciana Salazar para sincerarse con ella: “Sabía que me ibas a traer suerte. Dije, ‘ella me trae suerte’ . Cuando vi que estabas en las opciones, estaba segura”.

